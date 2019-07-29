Home
Marido chega bêbado em casa e é agredido a pauladas no ES

A mulher não foi localizada pela polícia. O homem foi socorrido, e ainda não quis representar criminalmente contra a esposa

Gazeta Online

Publicado em 29 de julho de 2019 às 20:51

 - Atualizado há 6 anos

Um homem foi agredido a pauladas pela mulher depois de ter chegado bêbado em casa, no interior de Vargem Alta, Região Serrana do Estado. O caso aconteceu no domingo (28), durante uma discussão.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi agredido com um pedaço de madeira, depois de chegar em casa embriagado e começar a gritar com sua esposa, fazendo ameaças. A mulher pegou um pedaço de madeira e agrediu o marido na cabeça.

Ele fugiu da agressão e foi encontrado em uma estrada. O homem foi socorrido por uma viatura da PM e encaminhado ao Hospital Padre Olívio.

A mulher fugiu após o caso e não foi mais localizada pela polícia.

O estado de saúde da vítima não foi informada pela unidade. 

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como crime de lesão corporal e este tipo de crime, necessita da manifestação por parte da vitima, realizada através da representação criminal. Até o momento a vítima não representou criminalmente contra a suspeita.

