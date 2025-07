Segurança pública

"Mapa da Paz" vai mostrar cidades do ES há mais tempo sem homicídios

Painel mostra, em tempo real, há quantos dias cada um dos 78 municípios do Espírito Santo está sem registrar homicídios; a ferramenta também inclui dados sobre feminicídios

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp-ES) anunciou, nesta terça-feira (8), o lançamento do "Mapa da Paz", um painel interativo que mostra, em tempo real, há quantos dias cada um dos 78 municípios do Estado está sem registrar morte violenta dolosa (homicídios cometidos com intenção de matar). A ferramenta também inclui dados sobre feminicídios e pode ser acessada pelo portal do Observatório da Sesp. >