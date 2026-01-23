Vários casos

'Maníaco de Guriri': investigado por estupros é preso em Nova Venécia

Homem é investigado por pelo menos cinco crimes de violência sexual cometidos com o mesmo modo de agir na orla de São Mateus nos meses finais de 2025

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:02 - Atualizado há 24 minutos

O homem estava escondido em Nova Venécia e foi preso nesta sexta-feira (23) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem acusado de cometer uma série de estupros na orla de Guriri, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (23). O nome do suspeito não foi divulgado porque não houve prisão em flagrante nem mandado de prisão preventiva.

Segundo a polícia, o investigado é suspeito de cometer crimes de violência sexual seguindo sempre o mesmo padrão: abordava casais, ameaçava as vítimas com uma faca, amarrava o homem para depois violentar a mulher.

O primeiro caso veio a público na madrugada de 19 de novembro de 2025, no Posto 6 da Orla de Guriri. A vítima de 30 anos, que não quis ser identificada, contou que ela e o namorado foram rendidos por um homem que estava armado com uma faca. O rapaz foi amarrado e a mulher estuprada.

Um dos casos registrados de estupro ocorreu próximo ao Ponto 6 da praia de Guriri, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

Em seguida, o suspeito fugiu. Após o crime, o casal procurou a polícia e retornou ao local acompanhado dos policiais para procurar um celular.

Neste momento, um segundo casal foi até a polícia para registrar uma tentativa de estupro. Eles relataram à PM que foram abordados pelo mesmo homem, desta vez no posto 8 da orla. A vítima descreveu que ele ordenou que o rapaz deitasse no chão e que ela tirasse a roupa, mas eles conseguiram distrair o suspeito e fugiram. A polícia fez buscas na região, encontrou alguns pertences que seriam do abusador, mas ele não foi encontrado.

Após a divulgação desses casos, um terceiro que teria acontecido no dia 13 de novembro passou a ser investigado, mas, de acordo com o delegado, já passam de cinco o total de registros. A PC orienta que pessoas que tenham também sido vítimas devem procurar a polícia.

O homem foi localizado em uma oficina mecânica no bairro Rúbia, em Nova Venécia, na região Noroeste, onde recebeu voz de prisão. Durante a abordagem, um aparelho celular foi apreendido.

A Polícia Civil informou que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus e, após os procedimentos legais, será levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ficará à disposição da Justiça.

