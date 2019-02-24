Major da reserva e médico é encontrado morto em Domingos Martins

Glaucio Benincá, médico encontrado morto em um sítio na região Serrana Crédito: Reprodução/internet

O major da PM e médico ortopedista Gláucio Benincá Coelho foi encontrado morto na manhã deste domingo na região de Biriricas, em Domingos Martins, região Serrana do Estado.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado em um sítio. O médico estava na reserva remunerada e também era médico-ortopedista.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, em nota, a princípio os indícios são de que o Major tenha tido uma morte natural.

A Polícia Civil também informou que a princípio a causa da morte foi registrada como natural. Porém, a polícia aguarda o laudo do exame cadavérico para comprovar a causa da morte. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Autoridades já se pronunciaram sobre a morte do major com publicações de notas de pesar nas redes sociais.

O deputado estadual Alexandre Quintino publicou em uma rede social uma nota que ressaltava a importância do colega de corporação. "Hoje estamos muito tristes, pois nos deixou de maneira súbita o Oficial Médico Major Gláucio Benincá Coelho. Um oficial médico com caráter de indubitável conduta. Fará muita falta para todos que o conheciam. Nosso sinceros sentimentos aos familiares e amigos", lembrou Quintino.