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Em investigação

Major da reserva e médico é encontrado morto em Domingos Martins

O profissional estava na reserva remunerada e também era médico-ortopedista

Publicado em 

24 fev 2019 às 16:56

Publicado em 24 de Fevereiro de 2019 às 16:56

Glaucio Benincá, médico encontrado morto em um sítio na região Serrana Crédito: Reprodução/internet
O major da PM e médico ortopedista Gláucio Benincá Coelho foi encontrado morto na manhã deste domingo na região de Biriricas, em Domingos Martins, região Serrana do Estado.
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado em um sítio. O médico estava na reserva remunerada e também era médico-ortopedista.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, em nota, a princípio os indícios são de que o Major tenha tido uma morte natural. 
A Polícia Civil também informou que a princípio a causa da morte foi registrada como natural. Porém, a polícia aguarda o laudo do exame cadavérico para comprovar a causa da morte. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Autoridades já se pronunciaram sobre a morte do major com publicações de notas de pesar nas redes sociais.
O deputado estadual Alexandre Quintino publicou em uma rede social uma nota que ressaltava a importância do colega de corporação. "Hoje estamos muito tristes, pois nos deixou de maneira súbita o Oficial Médico Major Gláucio Benincá Coelho. Um oficial médico com caráter de indubitável conduta. Fará muita falta para todos que o conheciam. Nosso sinceros sentimentos aos familiares e amigos", lembrou Quintino.
O também deputado estadual Capitão Assumção se consternou pela morte do major nas redes. "Um domingo muito triste. Registro o falecimento do Major médico ortopedista Gláucio Benincá Coelho na manhã deste domingo. Uma pessoa que só soube praticar o bem", disse Assumção.

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