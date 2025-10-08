Home
Polícia
Mais um caso de mulher vítima de tentativa de enforcamento é registrado na Grande Vitória

O crime se soma a outros episódios de violência do mesmo tipo que aconteceram nos últimos dias

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:27

Mais uma mulher foi vítima de tentativa de enforcamento na Grande Vitória. Na noite de terça-feira (7), um homem de 31 anos foi preso em Maria Ortiz, na Capital, após agredir a companheira, de 36 anos.

O caso se soma a outros episódios recentes. No domingo (5), a universitária Júlia de Paula Barbosa, de 20 anos, foi morta esganada pelo namorado, Aleff Wingler, de 25, no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. Já na segunda-feira (6), um homem de 35 anos foi detido em Nova Valverde, também em Cariacica, depois de agredir a companheira, tentar enforcá-la e arrancar o aplique dos cabelos da vítima.

Na ocorrência de terça-feira, de acordo com o boletim da Polícia Militar, a mulher relatou que o agressor tentou enforcá-la, a agrediu e danificou um ventilador da casa. As agressões aconteceram na presença da filha dela - que seria menor de idade, mas não teve a idade divulgada. 

Durante o atendimento, o suspeito ainda ameaçou a vítima de morte na frente dos policiais. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. 

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

Marido é detido por agredir e arrancar aplique da companheira 

Um homem de 35 anos foi detido após agredir, tentar enforcar e arrancar o aplique dos cabelos da companheira, em Cariacica, na noite de segunda-feira (6). A vítima, de 32 anos, contou à Polícia Militar que a briga, motivada por ciúmes, começou no estabelecimento dela e terminou em casa, no bairro Nova Valverde.

Quando a PM chegou ao local, o suspeito negou as acusações. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde acabou autuado em flagrante por lesão corporal e injúria, ambas na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional. O nome do homem não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima.

Universitária morta por namorado

Aleff Wingler, 25 anos, foi preso após matar a namorada, a universitária Júlia de Paula Barbosa, 20 anos
Aleff Wingler, 25 anos, foi preso após matar a namorada, a universitária Júlia de Paula Barbosa, 20 anos Crédito: Reprodução/Vinicius Colini

Após matar a universitária Júlia de Paula Barbosa, de 20 anos, Aleff Wingler, de 25, contou à Polícia Civil que arrastou o corpo da jovem, depois a pegou no colo e a colocou em sua cama. O crime ocorreu na madrugada de domingo (5), no bairro Rosa da Penha, em Cariacica. O homem, que era namorado da vítima, foi preso ainda no domingo, enquanto tentava fugir para São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Em depoimento, Aleff relatou que os dois discutiram depois por causa de ciúmes. “Ele conta que eles teriam discutido, e depois disso, tiveram relação sexual, mas aí, novamente, uma discussão. E nessa discussão, ele alega que ela teria agredido ele, e ele teria perdido a cabeça, então, ele a esganou”, explicou a delegada.

