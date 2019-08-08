Home
Mais de 1 mil presos são liberados em saída do Dia dos Pais no ES

O benefício concedido pela Justiça teve início nesta quarta-feira (07). Os detentos devem retornar às unidades prisionais no dia 14 de agosto

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:36

 - Atualizado há 6 anos

Presídio de Segurança Máxima em Xuri, Vila Velha Crédito: Gazeta Online

O Dia dos Pais é comemorado no próximo domingo (11) e, em função da data, 1065 detentos foram liberados para a saída temporária, até o momento.

O benefício concedido pela Justiça teve início nesta quarta-feira (07). Os detentos devem retornar às unidades prisionais no dia 14 de agosto.

As informações são da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

