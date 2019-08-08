Mais de 1 mil presos são liberados em saída do Dia dos Pais no ES

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:36
- Atualizado há 6 anos
O Dia dos Pais é comemorado no próximo domingo (11) e, em função da data, 1065 detentos foram liberados para a saída temporária, até o momento.
O benefício concedido pela Justiça teve início nesta quarta-feira (07). Os detentos devem retornar às unidades prisionais no dia 14 de agosto.
As informações são da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
