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Crime em Cariacica

Mãe ouve barulho, acha que é bombinha, mas encontra filha baleada no ES

Vítima estava com um grupo de pessoas na rua quando foi atingida pelos disparos de arma de fogo; ela foi socorrida e se recupera dos ferimentos em um hospital

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 13:40
Uma mulher ouviu barulhos, do que acreditava ser de bombinhas, e quando saiu de casa para ver o que tinha ocorrido encontrou a filha, de 31 anos, atingida por cinco disparos de arma de fogo, na noite de sexta-feira (7), em Santo Antônio, Cariacica.
O crime ocorreu por volta das 20h30, quando um grupo de seis pessoas —  incluindo um bebê de colo— estava sentado e conversando em uma rua. Quatro homens escondidos em um matagal começaram a efetuar tiros contra o grupo. A vítima foi atingida por cinco disparos. Nas paredes da casa dela também ficaram outras marcas de disparos de arma de fogo.
A correria no momento foi grande e o grupo deixou para trás cadeiras, cobertor, sandálias, além de copos e garrafas com cerveja.
Com medo, a mãe da vítima pediu para não ser identificada, mas conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que desconhece o motivo pelo qual os criminosos dispararam contra a filha. “Realmente eu escutei, mas para mim era bombinha”, contou. “Aqui é um bairro tranquilo, todo mundo é amigo de todo mundo. Não sei o que pode ter acontecido”, declarou preocupada.
Outro familiar, que também preferiu não ser identificado, disse que as outras pessoas que estavam na confraternização conseguiram correr e não foram atingidas. O casal com um bebê buscou abrigo dentro de uma casa na rua e conseguiu se salvar.
O marido da mulher baleada a a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde ela permanece internada. Neste sábado (8), ela ligou para os familiares e disse que foi atingida de raspão pelos disparos e está com o quadro de saúde estável.
A reportagem de A Gazeta buscou as polícias Civil e Militar em busca de mais informações. Se algum posicionamento for enviado, o texto será atualizado. 
*Com informações de João Brito, da TV Gazeta

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