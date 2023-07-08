Mãe ouve barulho, acha que é bombinha, mas encontra filha baleada no ES

Uma mulher ouviu barulhos, do que acreditava ser de bombinhas, e quando saiu de casa para ver o que tinha ocorrido encontrou a filha, de 31 anos, atingida por cinco disparos de arma de fogo, na noite de sexta-feira (7), em Santo Antônio, Cariacica

O crime ocorreu por volta das 20h30, quando um grupo de seis pessoas — incluindo um bebê de colo— estava sentado e conversando em uma rua. Quatro homens escondidos em um matagal começaram a efetuar tiros contra o grupo. A vítima foi atingida por cinco disparos. Nas paredes da casa dela também ficaram outras marcas de disparos de arma de fogo.

A correria no momento foi grande e o grupo deixou para trás cadeiras, cobertor, sandálias, além de copos e garrafas com cerveja.

Com medo, a mãe da vítima pediu para não ser identificada, mas conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que desconhece o motivo pelo qual os criminosos dispararam contra a filha. “Realmente eu escutei, mas para mim era bombinha”, contou. “Aqui é um bairro tranquilo, todo mundo é amigo de todo mundo. Não sei o que pode ter acontecido”, declarou preocupada.

Outro familiar, que também preferiu não ser identificado, disse que as outras pessoas que estavam na confraternização conseguiram correr e não foram atingidas. O casal com um bebê buscou abrigo dentro de uma casa na rua e conseguiu se salvar.

O marido da mulher baleada a a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória , onde ela permanece internada. Neste sábado (8), ela ligou para os familiares e disse que foi atingida de raspão pelos disparos e está com o quadro de saúde estável.

A reportagem de A Gazeta buscou as polícias Civil e Militar em busca de mais informações. Se algum posicionamento for enviado, o texto será atualizado.