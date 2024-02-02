Mãe encontra corpo do próprio filho dentro de casa em Piúma

Um homem de 36 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Itaputanga, em Piúma , no Sul do Espírito Santo . O corpo foi encontrado pela mãe da vítima na noite da última quarta-feira (31), com marcas de corte na testa e no rosto. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A mulher relatou aos policiais que desconfiou que algo tinha acontecido com o filho, após encontrar uma camisa preta com sangue no quintal. Ela disse também que tinha visto o homem no dia anterior, por volta das 17h30, quando saiu para a rua, mas não viu o momento em que ele retornou para casa.

Ao desconfiar, a mãe subiu a escada que dá acesso à casa do homem, que morava sozinho, por volta das 19h. No imóvel, ela encontrou as portas e janelas abertas, além de manchas de sangue em vários cômodos, como na cozinha, quarto e varanda.

Corpo do homem foi encontrado no bairro Itaputanga, em Piúma Crédito: Prefeitura de Piúma/Divulgação

Em seguida, achou o filho próximo à porta do quarto, sentado, sem roupa e encostado no guarda-roupa. A mulher disse aos policiais que não ouviu nenhum barulho que indicasse briga no imóvel e nem pedidos de socorro. Segundo a moradora, o filho estava apresentando sinais de depressão e ultimamente consumia bastante bebida alcoólica.

Sem detidos