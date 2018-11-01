Veja vídeo

Mãe é rendida por dupla e cai com bebê durante assalto em Vila Velha

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os assaltantes passam pela representante comercial e depois voltam para rendê-la. Dupla foi presa após denúncia

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 11:13

Redação de A Gazeta

Dupla rendeu representante comercial e roubou carro em Vila Velha Crédito: Reprodução
Dois homens foram presos nesta quarta-feira (31) acusados de roubar o carro e os pertences de uma representante comercial de 34 anos. O assalto aconteceu por volta das 17h, no Centro de Vila Velha. Na ação, a mulher, que tinha acabado de buscar o filho na creche, chegou a cair com o filho, um bebê de de um ano, no chão.
> Advogado leva dois tiros e é salvo por capacete na Enseada do Suá
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os assaltantes (veja o vídeo abaixo) passam pela representante comercial e depois voltam para rendê-la. Eles puxam a chave do carro da vítima, que cai no chão com a criança. Em seguida, eles entram no veículo, um Nissan Versa, e fogem. 
Após as imagens do assalto viralizarem nas redes sociais, uma pessoa reconheceu um dos acusados e fez uma denúncia anônima à polícia, que chegou até os acusados, que foram presos em casa. 
> Acreditando ter filha sequestrada, médica transfere dinheiro a bandidos
Bruno do Carmo Gomide e Jhonatam Gomes Lopes foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuados por roubo. Posteriormente foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Viana.
Dupla foi presa após denúncia Crédito: Bernardo Coutinho
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

