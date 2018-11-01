Mãe é rendida por dupla e cai com bebê durante assalto em Vila Velha

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (31) acusados de roubar o carro e os pertences de uma representante comercial de 34 anos. O assalto aconteceu por volta das 17h, no Centro de Vila Velha. Na ação, a mulher, que tinha acabado de buscar o filho na creche, chegou a cair com o filho, um bebê de de um ano, no chão.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os assaltantes (veja o vídeo abaixo) passam pela representante comercial e depois voltam para rendê-la. Eles puxam a chave do carro da vítima, que cai no chão com a criança. Em seguida, eles entram no veículo, um Nissan Versa, e fogem.
Após as imagens do assalto viralizarem nas redes sociais, uma pessoa reconheceu um dos acusados e fez uma denúncia anônima à polícia, que chegou até os acusados, que foram presos em casa.
Bruno do Carmo Gomide e Jhonatam Gomes Lopes foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuados por roubo. Posteriormente foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Viana.
