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Jardim Camburi

Mãe denuncia homem flagrado se masturbando em frente a escola no ES

A mulher estava no local para buscar o filho de quinze anos, quando foi surpreendida pela cena

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 22:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 22:58
Polícia Civil diz que homem já foi identificado Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um homem foi flagrado se masturbando em frente a um colégio particular em Jardim Camburi, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (17). Uma estudante de Direito, de 32 anos, que não quis se identificar, disse que estava no local para buscar o filho de quinze anos, por volta das 12h20, quando foi surpreendida pela cena.
> Operação contra pedofilia: quatro homens presos no Espírito Santo
Em entrevista ao Gazeta Online, a mulher disse que chegou a ser abordada pelo rapaz. "Ele se aproximou de mim e perguntou se eu estava conseguindo fazer ligação de celular, porque ele disse que precisa fazer. Depois disso, ele entrou no carro, com o vidro aberto, e me perguntou se eu trabalhava ali perto, mas não dei assunto".
Ela contou que estava mexendo no celular, quando o suspeito a chamou. "Quando eu levantei a cabeça, ele estava se masturbando. Eu olhei para o lado e tinha uma pedra. Até pensei em pegar e jogar nele".
A estudante ainda conseguiu tirar fotos do acusado, que fugiu do local após perceber que estava sendo fotografado. Ela disse que no momento do ato várias crianças estavam na rua. "Eu olhei e pensei: 'Não acredito que isso está acontecendo comigo.' Fiquei pensando se esse cara já estivesse aqui há muito tempo, se alguma criança estivesse passando e pudesse ter visto isso".
Na tarde desta quinta (17), a mulher compareceu à 6ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim Camburi para registrar um boletim de ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem já foi identificado. "O caso está sob apuração e demais informações não serão passadas no momento".
Se comprovado o crime, o suspeito pode responder pelo Artigo 61, da Lei de Contravenções Penais: importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor.

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