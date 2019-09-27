Home
Mãe de rapaz assassinado em Cariacica é levada para prestar depoimento

A auxiliar de lavanderia de 32 anos e a mãe dela, uma aposentada de 54 anos, foram tiradas do velório de Eric de Souza e levadas para DHPP de Cariacica