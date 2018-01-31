Mãe de jovem presa com drogas no Rio defende filha: 'anda de Transcol'

Ostentar o quê? Minha filha tem celular financiado pelo pai e anda de Transcol e leva 'marmitinha' para o trabalho. O carro (BMW) é coisa dele. Ela é inocente. Essas são palavras da manicure Cristiane Marins, de 38 anos, mãe de Gabrielle Marins do Espírito Santo, de 19 anos, presa com o namorado na Via Dutra, no Rio de Janeiro, na madrugada do último domingo (28), com três armas e uma grande quantidade de drogas.
Miquelângelo de Mendonça Ellis, de 20 anos, estava com Gabrielle em um Toyota Corolla quando o casal foi detido em uma blitz. Com a prisão, a polícia do Rio chegou ao também capixaba Plínio Maurício Barbosa Montemor, de 22 anos, que aguardava o material na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio.
Cristiane mora em Jacaraípe, na Serra, e afirma que recebeu com surpresa a notícia da prisão da filha. Ela justifica que Gabrielle trabalhava em uma empresa de telemarketing, como operadora, e estava morando com Miquelângelo, também na Serra, há cerca de seis meses, mas já namorava há mais de um ano.
Eu fiquei surpresa. Ele frequentava a minha casa. Ninguém está acreditando, é surreal pra todo mundo. Ninguém imaginava isso. Minha filha estava no lugar errado com a pessoa errada, declarou.
Como não mora com a filha, Cristiane não sabe exatamente o dia em que Gabrielle foi para o Rio de Janeiro com Miquelângelo, mas ela teria mentido no trabalho, dizendo que estava passando mal, para viajar com o namorado na última quarta-feira (24).
Eu conversei com a chefe dela, que me ligou e disse isso. A Gabrielle falou para mim que ia para um casamento do primo dele. Ele iria sozinho semana passada, mas ela disse que ficou com ciúmes e também queria ir com ele, relatou.
Gabrielle, Miquelângelo e Plínio não foram liberados na audiência de custódia realizada pela Justiça do Rio. Cristiane disse que agora o advogado da família vai entrar com um habeas corpus na próxima sexta-feira (2) porque, segundo ela, Miquelângelo e Plínio afirmaram que ela era inocente e só foi detida por estar com o namorado.
OSTENTAÇÃO
Sobre a filha ostentar nas redes sociais - mostrando a presença em festas - a mãe declarou que a filha já trabalhou como promoter em uma boate na Serra e por isso tem muitas fotos nesses locais.
Tem um monte de gente julgando ela nas redes sociais. Eu nem estou olhando o Facebook. Ela está sendo colocada como essas grandes bandidas do Rio de Janeiro, mas ela não é isso. Fez errado, está presa, mas é uma pessoa boa. Não é porque é minha filha que digo isso, justificou.
A mãe disse, ainda, que a filha sempre andou arrumada, independente de estar namorando Miquelângelo. É só olhar as fotos dela no Facebook. A gente sempre deu o que ela precisava. Não somos ricos, mas nunca nada faltou para ela, destacou.
Pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, os três foram autuados por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas e munições de uso restrito.