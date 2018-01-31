Mãe de jovem presa com drogas no Rio defende filha: 'anda de Transcol'

Gabrielle em foto publicada nas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook

Miquelângelo de Mendonça Ellis, de 20 anos, estava com Gabrielle em um Toyota Corolla quando o casal foi detido em uma blitz. Com a prisão, a polícia do Rio chegou ao também capixaba Plínio Maurício Barbosa Montemor, de 22 anos, que aguardava o material na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio.

Cristiane mora em Jacaraípe, na Serra, e afirma que recebeu com surpresa a notícia da prisão da filha. Ela justifica que Gabrielle trabalhava em uma empresa de telemarketing, como operadora, e estava morando com Miquelângelo, também na Serra, há cerca de seis meses, mas já namorava há mais de um ano.

Miquelângelo, Gabriele e Plínio foi presos no Rio de Janeiro e vão responder por vários crimes Crédito: Polícia Civil do RJ/Divulgação

Eu fiquei surpresa. Ele frequentava a minha casa. Ninguém está acreditando, é surreal pra todo mundo. Ninguém imaginava isso. Minha filha estava no lugar errado com a pessoa errada, declarou.

Como não mora com a filha, Cristiane não sabe exatamente o dia em que Gabrielle foi para o Rio de Janeiro com Miquelângelo, mas ela teria mentido no trabalho, dizendo que estava passando mal, para viajar com o namorado na última quarta-feira (24).

Eu conversei com a chefe dela, que me ligou e disse isso. A Gabrielle falou para mim que ia para um casamento do primo dele. Ele iria sozinho semana passada, mas ela disse que ficou com ciúmes e também queria ir com ele, relatou.

Gabrielle, Miquelângelo e Plínio não foram liberados na audiência de custódia realizada pela Justiça do Rio. Cristiane disse que agora o advogado da família vai entrar com um habeas corpus na próxima sexta-feira (2) porque, segundo ela, Miquelângelo e Plínio afirmaram que ela era inocente e só foi detida por estar com o namorado.

OSTENTAÇÃO

Sobre a filha ostentar nas redes sociais - mostrando a presença em festas - a mãe declarou que a filha já trabalhou como promoter em uma boate na Serra e por isso tem muitas fotos nesses locais.

Tem um monte de gente julgando ela nas redes sociais. Eu nem estou olhando o Facebook. Ela está sendo colocada como essas grandes bandidas do Rio de Janeiro, mas ela não é isso. Fez errado, está presa, mas é uma pessoa boa. Não é porque é minha filha que digo isso, justificou.

A mãe disse, ainda, que a filha sempre andou arrumada, independente de estar namorando Miquelângelo. É só olhar as fotos dela no Facebook. A gente sempre deu o que ela precisava. Não somos ricos, mas nunca nada faltou para ela, destacou.