Mãe acusa hospital de erro médico após morte do filho no ES

O Hospital Infantil de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) , em Vitória, de erro médico e negligência pela morte do filho de 12 anos em agosto de 2018. Ela esteve na tarde desta sexta-feira (10) na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento sobre o caso. Uma doméstica de 34 anos acusa o, em, de erro médico e negligência pela morte do filho de 12 anos em agosto de 2018. Ela esteve na tarde desta sexta-feira (10) na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento sobre o caso.

A doméstica Gislaine Cristina Fraga conta que, após a morte do menino, Gustavo Fraga, ficou muito abalada com um quadro de depressão e que só agora conseguiu ter forças para ir à delegacia. Ela disse que desde a morte do filho já sabia do erro médico porque no laudo da perícia da causa da morte está escrito que ele foi morto por perfuração na veia.

Hospital da Polícia Militar (HPM). O menino, segundo a mãe, era epiléptico e a epilepsia era controlada com medicações. No entanto, uma ou duas vezes por ano, ele tinha episódios de convulsão. Foi em um desses episódios que ele foi ao pronto-socorro do hospital, que funciona nas instalações do

A mulher relata que no hospital os médicos disseram que o menino deveria ficar internado por alguns dias para tomar medicação. Ainda segundo a doméstica, nesse tempo em que ele tomava remédio na veia, ele ficou sedado, mas já nos últimos dias antes de ter alta estava bem e consciente. O próprio médico teria dito que ele teria alta em breve.

Porém, de acordo com a mãe, após o médico fazer um dos procedimentos para medicação, "perdeu" a veia dele no braço e o profissional mesmo sugeriu para a família que eles fizessem a aplicação através de uma veia do pescoço. Tanto a mãe quanto o marido da doméstica não teriam concordado com isso e acharam que era melhor tentar no braço.

Após o profissional convencer a família, o médico fez a aplicação no pescoço. Logo depois, segundo a mãe, o menino começou ficar agitado. A mãe acusa o hospital de negligência porque, conforme relato dela, nesse momento o marido da doméstica ficou em pânico pedindo ajuda para enfermeiras e médicos e a resposta que ele teria tido foi para ficar calmo que "estava tudo bem e que era normal". Mas, logo depois, o menino morreu.

A mulher disse que chegou a perguntar para o médico o que teria acontecido, mas o profissional respondeu que nem ele sabia. Após a perfuração da veia, de acordo com a mãe, o menino teve uma hemorragia.