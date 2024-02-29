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Insegurança

Madrugada tem ataque, tiros contra PM e morte de suspeito em Vila Velha

Confronto com morte é mais um indicativo de tensão na região, que foi palco de ataques entre rivais e teve reforço do policiamento; um fuzil e uma pistola foram apreendidos

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2024 às 08:49
Armas apreendidas em Jaburuna na madrugada desta quinta-feira (29)
Armas apreendidas em Jaburuna na madrugada desta quinta-feira (29) Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Um suspeito morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Jaburuna, em Vila Velha. O homem que morreu, segundo o cabo Jacques, da Força Tática da Polícia Militar, é "conhecido pela polícia" e estava com uma roupa camuflada, preparando ataque a um grupo rival. A morte foi mais um ingrediente de tensão na região, que foi palco de ataques entre rivais e reforço do policiamento. Um fuzil e uma pistola foram apreendidos.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, tudo começou às 20h de quarta-feira (28). Em entrevista, o cabo Jacques explicou que houve um ataque entre grupos rivais na região, o que motivou a presença de policiais militares.
"A partir do ataque, intensificamos o policiamento na região para evitar novos ataques. Mas recebemos informações de que os indivíduos de Jaburuna estariam preparando ataques a rivais", afirmou.
Cabo da PM afirma que presença está reforçada no Jaburuna, em Vila Velha
Cabo afirma que presença da PM está reforçada no Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ
Durante o reforço do policiamento na região, segundo o Cabo, cerca de oito indivíduos suspeitos foram vistos pelos militares. Quando perceberam a chegada da PM, os suspeitos teriam atirado contra os militares. Foi neste momento que um dos suspeitos, que não teve o nome identificado, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, mas morreu.
Perguntado sobre a segurança na região, o Cabo Jacques garantiu que a Polícia Militar tem presença reforçada em alguns pontos, próximo a escolas e unidades de saúde, por exemplo.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor de Balística.

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