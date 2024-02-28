Estudante de 11 anos é esfaqueada nas costas por colega de sala em Guarapari

Os policiais foram até o apartamento da família da adolescente que praticou a agressão. Ao bater na porta foram recebidos pela própria suspeita. Ao ser questionada sobre o ocorrido, ela relatou que há alguns dias já planejava ferir a colega e que, após cometer o ato, esperou a distração da responsável pelo portão da escola e fugiu para casa. Ela foi encaminhada para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari, acompanhada pelo pai.