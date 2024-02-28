Estudante de 11 anos é esfaqueada nas costas por colega de sala em Guarapari

Uma adolescente de 11 anos foi esfaqueada nas costas e no braço pela colega de sala, uma menina de 12 anos, na tarde desta quarta-feira (28), em uma escola municipal de Guarapari. Após o fato, a aluna fugiu. O nome da instituição não será informado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a Polícia Militar, policiais da Patrulha Escolar foram solicitados pelo diretor do colégio. A aluna ferida já estava sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) quando a PM chegou à escola. Ela foi levada para o Hospital Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória. De acordo com o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a vítima está bem e aguardando para realizar uma cirurgia.
Os policiais foram até o apartamento da família da adolescente que praticou a agressão. Ao bater na porta foram recebidos pela própria suspeita. Ao ser questionada sobre o ocorrido, ela relatou que há alguns dias já planejava ferir a colega e que, após cometer o ato, esperou a distração da responsável pelo portão da escola e fugiu para casa. Ela foi encaminhada para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari, acompanhada pelo pai.
A Polícia Civil informou, em nova nota enviada na quinta-feira (29), que a adolescente de 12 anos, conduzida à Delegacia Regional de Guarapari, foi autuada por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
Atualização
01/03/2024 - 7:11
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nova nota informando os procedimentos adotados com a estudante de anos, conduzida à delegacia. O texto foi atualizado.