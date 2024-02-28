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Dentro da escola

Estudante de 11 anos é esfaqueada nas costas por colega de sala em Guarapari

Questionada, a adolescente de 12 anos relatou que há alguns dias já planejava ferir a menina; caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (28)

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 17:48

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 fev 2024 às 17:48
Uma adolescente de 11 anos foi esfaqueada nas costas e no braço pela colega de sala, uma menina de 12 anos, na tarde desta quarta-feira (28), em uma escola municipal de Guarapari.  Após o fato, a aluna fugiu. O nome da instituição não será informado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a Polícia Militar, policiais da Patrulha Escolar foram solicitados pelo diretor do colégio. A aluna ferida já estava sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) quando a PM chegou à escola. Ela foi levada para o Hospital Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória. De acordo com o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a vítima está bem e aguardando para realizar uma cirurgia. 
Os policiais foram até o apartamento da família da adolescente que praticou a agressão. Ao bater na porta foram recebidos pela própria suspeita. Ao ser questionada sobre o ocorrido, ela relatou que há alguns dias já planejava ferir a colega e que, após cometer o ato, esperou a distração da responsável pelo portão da escola e fugiu para casa. Ela foi encaminhada para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari, acompanhada pelo pai.
A Polícia Civil informou, em nova nota enviada na quinta-feira (29), que a adolescente de 12 anos, conduzida à Delegacia Regional de Guarapari, foi autuada por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Atualização

01/03/2024 - 7:11
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nova nota informando os procedimentos adotados com a estudante de  anos, conduzida à delegacia. O texto foi atualizado.

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