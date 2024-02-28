Ladrão pede ajuda para subir em moto durante assalto em Cariacica

Um homem teve a moto roubada por dois criminosos armados na madrugada desta quarta-feira (28), na Rodovia do Contorno (trecho da BR 101), na entrada do bairro Vila Prudêncio, em Cariacica . A vítima contou que um dos suspeitos tem nanismo e chegou a pedir sua ajuda para subir no veículo.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima seguia para o trabalho em Viana e os suspeitos, que também estavam em uma moto, fecharam a vítima, que jogou o veículo em um acostamento.

"Estavam bem nervosos, falando que iam atirar em mim se eu não entregasse a moto e o celular. Falei que a moto não era minha e que estava precisando. Só que falaram comigo que se não entregasse, iam atirar em mim" X. - Vítima que teve moto roubada

Homem tem moto roubada em Cariacica Crédito: Roberto Pratti

Durante o assalto, um dos suspeitos ainda pediu ajuda ao motociclista para subir e ligar o veículo dele. “Pedia toda hora para eu ligar a moto, me xingando, falando que ia atirar. Liguei a moto para ele e os dois foram embora”, disse o homem.

Ainda segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, esse não seria o primeiro roubo da dupla. De acordo com testemunhas, eles também roubaram celulares de moradores de Vila Prudêncio que estavam a caminho do trabalho.

O motociclista está traumatizado e disse que a moto era emprestada e tinha sido comprada no dia anterior. Ele registrou ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados.