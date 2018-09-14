Luta pela vida: família de mulher queimada por ex no ES narra drama

Marciana Pereira dos Santos, 36 anos foi queimada pelo ex na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra, e aguarda sentada nos bancos dos corredores pelo momento de visitar a irmã mais nova, a diarista Marciane Pereira dos Santos, 36 anos. A diarista está internada com queimaduras de terceiro grau após o ex-marido atear fogo nela. Há cinco dias, a dona de casa Rosiana dos Santos chega pontualmente, às 9 horas, ao, em Morada de, na, e aguarda sentada nos bancos dos corredores pelo momento de visitar a irmã mais nova, a diarista Marciane Pereira dos Santos, 36 anos. A diarista está internada com queimaduras de terceiro grau

Eu oro enquanto espero os minutinhos da visita, quando sei que poderei dar carinho a ela Irmã





Marciane está com queimaduras no rosto, braços, peito e barriga. Ela deu entrada no hospital na noite do último sábado (08), depois que as sobrinhas adolescentes, que foram à casa da tia visitá-la, a socorreram jogando água para apagar as chamas.

O ex-marido, o cadeirante André Luiz dos Santos, foi preso na quarta-feira (12) pelo crime de tentativa de homicídio. Ele surpreendeu a ex-esposa na porta de casa dela, em Jardim Tropical, na Serra. Os filhos pequenos, de 2 e 5 anos, viram a cena. André admitiu à polícia que agiu por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento.

André Luiz dos Santos ateou fogo na ex-mulher, uma diarista de 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Com 30% do corpo queimado, a vítima continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde está entubada e sedada. Por regra, ela pode receber duas visitas ao dia, momento que Rosiana zelosamente tem contato com Marciane. Às 17h30, a dona de casa volta para casa para tentar dormir e recomeçar no dia seguinte. Nesta quinta-feira (13), o retorno pra casa foi com lágrimas nos olhos. Torço por notícias melhores amanhã. O quadro de saúde dela piorou.

Acompanhe o relato da via crucis de Rosiane no hospital e a esperança da melhora da irmã.

ROTINA

Rosiana dos Santos Crédito: Ricardo Medeiros

Eu chego no hospital às 9 horas. Já aguardo pela visita das 11 horas, que dura meia-hora. Às 16 horas tem outra visita, por isso eu fico lá até essa segunda visita, para ter mais 30 minutos com minha irmã, para dar mais uma olhadinha nela.

INFORMAÇÕES

Também busco os médicos para tirar dúvidas. Hoje, até com a assistente social eu conversei, pois precisava chorar e desabafar depois da conversa com eles. Além de mim, outras pessoas vão no hospital para saber da minha irmã.

GRAVIDADE

"Os médicos disseram que as chances dela sobreviver são muito pequenas. O coração está batendo por força dos aparelhos. Ela não está respirando sozinha, pois são os aparelhos que mantém a respiração. Os médicos tentaram uma cirurgia no pescoço, mas não deu certo.

AMPUTAÇÃO

Por enquanto, há uma possibilidade de amputação das mãos, pois o sangue não está circulando nesses membros. Mas os médicos não deram certeza ainda e estão fazendo de tudo para não ter que fazer esse procedimento.

VISITA

A cama dela está ficando com muito sangue, acredito que por causa da descamação da pele. Marciane também está tendo febre. Essa foi a cena da última visita que fiz hoje (quinta-feira) à tarde.

CARINHO

Eu faço muito carinho nela quando entro no quarto, dou carinho nas pernas dela pois não posso tocar em outro lugar por causa das queimaduras. Não tenho vontade de sair de perto. Tenho vontade de agarrá-la, levá-la pra casa, pois é a hora que mais precisa da gente.

CONVERSAS

Penso que ela está sentindo dor. Sei que está sedada, mesmo assim converso com ela, falo sobre como estão as crianças, oro bastante e peço à Deus para ajudá-la a se recuperar o mais rápido possível. Conto quem a visita e falo de tudo um pouco. Também reforço que os filhos dela estão bem e que nós, irmãs, estamos unidas e pertinho dela. Eu sinto como se ela estivesse me ouvindo.

FILHOS

A menina dela está lá em casa e não para de perguntar pela mãe. Estamos procurando por um psicólogo, vamos buscar no serviço público para levá-la. O menino está na casa de outra irmã nossa. Estão sendo bem cuidados, não dão trabalho e todos estão ajudando.

MEDO

Hoje eu estou angustiada, chorando, pois o peso e o medo de perde-la está muito grande. Corremos tanto atrás de que ela melhore pois tê-la com a gente. Pedimos orações para todas as pessoas, para que ela volte a ter saúde. Quero ver aquele sorriso imenso dela, quero as brincadeiras e as alegrias. Ela é muito divertida.

EX-MARIDO

Não sei como ela aguentou guardar tanta angústia no coração sobre aquele relacionamento. Se existe justiça, espero que esse homem pague por tudo o que fez. Eu não aguento mais olhar a cara dele nos jornais e ver minha irmã em cima de uma cama.

ESPERANÇA