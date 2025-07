Em Vila Velha

Lojas de shopping são furtadas no mesmo dia e mulheres acabam presas no ES

Casos aconteceram com poucas horas de diferença, na última segunda-feira (29), e suspeitas foram levadas para delegacia

Consta no registro da PM que ela teria circulado pelos corredores usando uma sacola com a marca da loja, onde foi colocando os itens. Em seguida, ela teria passado os produtos para sua mochila e se dirigido à saída, onde foi abordada.>

Outro caso de furto no mesmo dia

Já no período da tarde, por volta das 15h45, uma nova ocorrência mobilizou a PM dentro do mesmo shopping. Desta vez, segundo registrado pela corporação em boletim de ocorrência, uma suspeita de 42 anos foi reconhecida por uma funcionária de uma loja de departamento como autora de um furto minutos antes.>

Além dos itens da loja de departamento, foram encontrados produtos novos de uma loja de materiais esportivos que fica no mesmo shopping, com etiquetas rasgadas. O gerente da loja de materiais esportivos também foi ouvido pelos militares e disse que os produtos, avaliados em R$ 839,94, haviam sido furtados pela mulher mais cedo. Segundo consta no boletim, através das câmeras de segurança foi possível identificar que ela saiu do local sem efetuar o pagamento.>