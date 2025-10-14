Lixo e esgoto: quase 50 animais são resgatados de terreno em Cariacica

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:27
Quase 50 animais, entre cabras, aves, cachorros e até um porquinho-da-índia, foram resgatados nesta terça-feira (14) de um terreno em Cariacica, onde viviam em condições de maus-tratos e insalubridade, segundo a Polícia Civil. Os bichos estavam à margem da Rodovia José Sette, no bairro Rio Branco, numa área cheia de lixo, de detritos e com uma poça de esgoto. Todos foram encaminhados a um rancho de acolhimento para receberem os cuidados necessários.
Animais resgatados
O delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma), contou que na última segunda-feira (13), véspera da operação policial, uma cabra deu à luz um filhote no espaço. (Veja em vídeo acima)
A situação veio à tona após uma denúncia inicial de despejo irregular de esgoto. Durante uma ação envolvendo a Polícia Civil e a prefeitura de Cariacica para apurar a denúncia, as equipes notaram um cavalo em mau estado. Isso levou ao acionamento da Depma, que, ao inspecionar o local, descobriu o cenário de negligência e desorganização.
Dois homens de 52 e 70 anos, que não tiveram as identidades reveladas, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica por suspeita de maus-tratos. O caso será investigado pela Depma.
As autoridades confirmaram que não foi a primeira vez que o responsável pelo terreno é alvo de investigações. Segundo a Polícia Civil, o gestor do espaço já havia sido denunciado anteriormente por falta de atenção aos animais e foi multado em R$ 9 mil. Na época, como não foi localizado, recebeu uma notificação sobre a penalidade.
Mesmo com a penalidade, os problemas persistiram. A situação atual só foi descoberta porque uma nova denúncia foi apresentada, dessa vez à Secretaria de Serviços, sobre o despejo irregular de esgoto que ultrapassava o terreno privado e atingia a via pública. Essa queixa levou à ação conjunta das equipes, que descobriram por acaso a situação dos animais criados no local.
A Polícia Civil também informou que foram tomadas providências para sanar os problemas ambientais no local. O terreno está passando por limpeza para a retirada de lixo e também dos entulhos que estão obstruindo parte do espaço, causando a poça de esgoto.
A PC não revelou o que aconteceu com os homens levados à delegacia. De acordo com o órgão, como a ocorrência segue em andamento, somente após a conclusão das oitivas serão revelados os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante contra os suspeitos.
