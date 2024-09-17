Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito de assassinatos

Ligado ao Comando Vermelho, foragido após 'saidinha' é preso no ES

Átila Gonçalves Nunes, o 'Taru', estava evadido do sistema prisional e manteve contato próximo com um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo antes de cometer crimes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 set 2024 às 10:51

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 10:51

Momento da prisão de
Momento da prisão de "Taru" em Fundão Crédito: Divulgação/PCES
Um homem suspeito de três assassinatos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que estava foragido da cadeia, foi preso durante uma operação da Polícia Civil no Centro de Fundão, na Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (17). Átila Gonçalves Nunes, o 'Taru', recebeu o benefício da saída temporária e não retornou ao presídio na data determinada. A corporação afirmou que as investigações apontam que ele tem envolvimento com o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, e esteve na cidade carioca antes de voltar e cometer os crimes.
Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, em 2023, Taru cumpria pena por tersido condenado por crimes de homicídio e uso de documento falso. Após fugir do sistema prisional, ele foi para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde manteve relação próxima com Bryan Lyrio Deolindo, que está na lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo.
'Taru' foi identificado como um dos autores da morte dos indígenas Gregori Vieira Felipe Cezarino e Silan Elon Nunes Vicente, vistos pela última vez no dia 25 de julho do ano passado. Ele e outros criminosos envolvidos no caso, que já estão presos, respondem ao processo pelos homicídios. Na época do desaparecimento, familiares das vítimas pediram ajuda para encontrá-las. Os corpos foram localizados em covas rasas em uma área de vegetação na região da Aldeia Pau Brasil, na Barra do Sahy, em Aracruz, no dia 2 de novembro.
Além disso, ele é também investigado por envolvimento no homicídio e ocultação de cadáver de Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, crime que ocorreu no dia 25 de outubro do ano passado. Segundo as investigações, apesar deles terem sido parceiros no crime, Taru atraiu o colega para uma emboscada, a mando de Bryan. O corpo da vítima nunca foi encontrado. Conforme o delegado André Jaretta, as investigações prosseguem para localizar o corpo e prender os demais envolvidos.
O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Veja também:

Acidente entre caminhão e ônibus escolar deixa feridos na BR 101 em Anchieta

La Niña pode diminuir calor no Espírito Santo no verão, afirma Incaper

Motociclista morre em acidente com carro e motorista é preso em Cariacica

Parques estaduais Paulo César Vinha e Pedra Azul voltarão a funcionar

Incêndio deixa cenário de destruição às margens da BR 101 em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Fundão Polícia Civil Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados