Ligado ao Comando Vermelho, foragido após 'saidinha' é preso no ES

Momento da prisão de "Taru" em Fundão Crédito: Divulgação/PCES

Um homem suspeito de três assassinatos em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , que estava foragido da cadeia, foi preso durante uma operação da Polícia Civil no Centro de Fundão , na Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (17). Átila Gonçalves Nunes, o 'Taru', recebeu o benefício da saída temporária e não retornou ao presídio na data determinada. A corporação afirmou que as investigações apontam que ele tem envolvimento com o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, e esteve na cidade carioca antes de voltar e cometer os crimes.

Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, em 2023, Taru cumpria pena por tersido condenado por crimes de homicídio e uso de documento falso. Após fugir do sistema prisional, ele foi para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde manteve relação próxima com Bryan Lyrio Deolindo, que está na lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo.

'Taru' foi identificado como um dos autores da morte dos indígenas Gregori Vieira Felipe Cezarino e Silan Elon Nunes Vicente, vistos pela última vez no dia 25 de julho do ano passado. Ele e outros criminosos envolvidos no caso, que já estão presos, respondem ao processo pelos homicídios. Na época do desaparecimento, familiares das vítimas pediram ajuda para encontrá-las . Os corpos foram localizados em covas rasas em uma área de vegetação na região da Aldeia Pau Brasil, na Barra do Sahy, em Aracruz, no dia 2 de novembro.

Além disso, ele é também investigado por envolvimento no homicídio e ocultação de cadáver de Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, crime que ocorreu no dia 25 de outubro do ano passado. Segundo as investigações, apesar deles terem sido parceiros no crime, Taru atraiu o colega para uma emboscada, a mando de Bryan. O corpo da vítima nunca foi encontrado. Conforme o delegado André Jaretta, as investigações prosseguem para localizar o corpo e prender os demais envolvidos.