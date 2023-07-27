Família busca por homens que desapareceram após saírem de moto em Aracruz

Silas Elon Nunes Vicente, à esquerda, e Gregori Vieira Felipe Cezarino, à direita, estão desaparecidos desde a última terça-feira (25) Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

As famílias de Gregori Vieira Felipe Cezarino, de 31 anos, e Silas Elon Nunes Vicente, de 24, vivem dias de angústia. Os dois estão desaparecidos desde a última terça-feira (25), após saírem juntos de casa em uma moto na aldeia indígena de Caieiras Velha, em Aracruz , no Norte do Estado. Segundo uma familiar, os rapazes estavam recebendo ameaças por meio de ligações.

À reportagem de A Gazeta, Gislaine Nunes de Oliveira, que é prima de Silas e esposa de Gregori, informou que os dois rapazes saíram de casa em uma moto - do modelo Honda Bros — por volta das 17h30 — e, desde então, não foram mais vistos. De acordo com Gislaine, eles comunicaram à família que iriam se encontrar com outros dois homens em Barra do Sahy, também em Aracruz.

No entanto, de acordo com Gislaine, o primo e o esposo vinham recebendo mensagens e ligações ameaçadoras desses dois homens com quem se encontrariam.

"Eles estavam ligando e ameaçando os dois pelo WhatsApp. Eles ligaram e falaram para o Silas e o Gregori se encontrarem com eles na Barra do Sahy e que, caso meu primo e meu esposo não fossem ao encontro deles, eles já sabiam onde os dois moravam, o nome dos familiares..." Gislaine Nunes de Oliveira - Prima de Silas e esposa de Gregori

As mães de Silas e Gregori já fizeram o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil . Conforme consta no documento, as duas não sabem de qualquer envolvimento dos filhos com o crime organizado.

Gislaine também informou que a moto utilizada por Silas e Gregori foi encontrada no meio de uma região de eucaliptos, também em Barra do Sahy. Ainda segundo ela, o sistema de rastreamento da Polícia Civil indicou que os celulares dos dois rapazes também estão na área. No entanto, até o momento, não há pistas de nenhum deles.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação e, até o momento, os homens não foram encontrados. Outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Como ajudar

A família de Silas e Gregori pede ajuda para encontrar os dois rapazes. Para quem quiser ajudar, basta entrar em contato com Gislaine Nunes de Oliveira, no telefone (27) 99809-6651, ou com a irmã de Silas, a Nicolaine Nunes Lima, pelo número (27) 99802-6425.