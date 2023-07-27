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Família busca por homens que desapareceram após saírem de moto em Aracruz

Gregori Vieira Felipe Cezarino e Silas Elon Nunes Vicente estão desaparecidos desde a última terça-feira (25); segundo familiar, eles estavam recebendo ameaças

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2023 às 16:38
Silas Elon Nunes Vicente, à esquerda, e Gregori Vieira Felipe Cezarino, à direita, estão desaparecidos desde a última terça-feira (25)
Silas Elon Nunes Vicente, à esquerda, e Gregori Vieira Felipe Cezarino, à direita, estão desaparecidos desde a última terça-feira (25) Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta
As famílias de Gregori Vieira Felipe Cezarino, de 31 anos, e Silas Elon Nunes Vicente, de 24, vivem dias de angústia. Os dois estão desaparecidos desde a última terça-feira (25), após saírem juntos de casa em uma moto na aldeia indígena de Caieiras Velha, em Aracruz, no Norte do Estado. Segundo uma familiar, os rapazes estavam recebendo ameaças por meio de ligações. 
À reportagem de A Gazeta, Gislaine Nunes de Oliveira, que é prima de Silas e esposa de Gregori, informou que os dois rapazes saíram de casa em uma moto - do modelo Honda Bros — por volta das 17h30 — e, desde então, não foram mais vistos. De acordo com Gislaine, eles comunicaram à família que iriam se encontrar com outros dois homens em Barra do Sahy, também em Aracruz. 
No entanto, de acordo com Gislaine, o primo e o esposo vinham recebendo mensagens e ligações ameaçadoras desses dois homens com quem se encontrariam. 
"Eles estavam ligando e ameaçando os dois pelo WhatsApp. Eles ligaram e falaram para o Silas e o Gregori se encontrarem com eles na Barra do Sahy e que, caso meu primo e meu esposo não fossem ao encontro deles, eles já sabiam onde os dois moravam, o nome dos familiares..."
Gislaine Nunes de Oliveira - Prima de Silas e esposa de Gregori
As mães de Silas e Gregori já fizeram o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Conforme consta no documento, as duas não sabem de qualquer envolvimento dos filhos com o crime organizado. 
Gislaine também informou que a moto utilizada por Silas e Gregori foi encontrada no meio de uma região de eucaliptos, também em Barra do Sahy. Ainda segundo ela, o sistema de rastreamento da Polícia Civil indicou que os celulares dos dois rapazes também estão na área. No entanto, até o momento, não há pistas de nenhum deles.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação e, até o momento, os homens não foram encontrados. Outros detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Como ajudar

A família de Silas e Gregori pede ajuda para encontrar os dois rapazes. Para quem quiser ajudar, basta entrar em contato com Gislaine Nunes de Oliveira, no telefone (27) 99809-6651, ou com a irmã de Silas, a Nicolaine Nunes Lima, pelo número (27) 99802-6425
Junto à Polícia Civil, denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181). Imagens e vídeos também podem ser anexados no site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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