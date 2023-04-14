Adolescente desaparece após ir para casa da namorada em Jaguaré

O adolescente Bruno Barros Valério, de 16 anos, está desaparecido desde o dia 17 de março deste ano, quando saiu de casa no Centro de Jaguaré

Segundo a mãe do adolescente, que preferiu não ser identificada, o filho saiu de casa à noite e na manhã seguinte, dia 18, a namorada entrou em contato dizendo que o adolescente não tinha chegado até a residência dela.