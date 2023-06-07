Dalvim Mungo, 48 anos, foi preso no último dia 1º Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com o delegado Leandro Barbosa, chefe da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa, Dalvim traficava há muitos anos. "Ele inventava dívidas de valores estratosféricos. Sob ameaça, o usuário era obrigado a pagar muito além do que devia. Para ter certeza de que ia receber, ele chegava a levar os usuários até agências bancárias para poder fazer saque de altas quantias. Por anos, ele conseguiu se esquivar da polícia."

A captura de Dalvim foi possível após a divulgação da foto dele pela imprensa, como integrante da lista dos mais procurados da região da 12ª Delegacia Regional (Santa Teresa, São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Itarana e Itaguaçu). O Disque-Denúncia (181) recebeu três ligações dando conta do endereço do criminoso.

Your browser does not support the audio element. 'Líder histórico' do tráfico de Santa Maria é preso fingindo ser agricultor

"Era muito difícil a captura dele porque tinha feito patrimônio com o tráfico e, apesar de foragido, se passava por trabalhador rural. Por isso que a divulgação foi imprescindível. A população daquela localidade não tinha noção do grau de periculosidade dele" Leandro Barbosa - Delegado da 12ª Delegacia Regional

Na hora da prisão, Dalvim até se assustou. "Ele ficou extremamente surpreso e espantado: era de noite, estava chovendo e o local era bem afastado. Ele não estava na casa dele. Estava visitando a casa de um conhecido. Estávamos monitorando ele o dia inteiro", conta Leandro.

O delegado explicou que a foto de Dalvim foi divulgada após uma varredura no sistema de mandados de prisão em aberto. Eles mapearam quem eram os foragidos da região da 12ª Delegacia Regional e o Disque-Denúncia fez a publicação das imagens, assim como a imprensa.

"Todas as vezes em que a divulgação ocorre, inúmeras prisões têm acontecido. Até pessoas têm se entregado na delegacia porque ficam acuadas. O índice de captura com a divulgação do 181 foi de 31% do que havia no banco (de mandados de prisão)", relata Leandro.

Família no tráfico