Líder de quadrilha suspeito de esfaquear motorista do Transcol é preso em MG

Além da tentativa de latrocínio, Fagner Claudino dos Santos confessou outros mais sete crimes e era considerado o chefe do grupo especializado em assaltos aterrorizantes em coletivos na Serra e região

Bruno Nézio Reporter

Publicado em 7 de julho de 2025 às 17:46

Fagner Claudino dos Santos, de 21 anos, apelidado de "Guigui", foi preso no dia 17 de junho, no interior de Minas Gerais, após quase um mês foragido por esfaquear um motorista de ônibus durante um assalto em Carapina, na Serra. A prisão ocorreu após ele ser identificado como o autor da tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) registrada no dia 7 de maio, dentro de um coletivo do sistema Transcol. Fagner também era apontado como o líder de uma quadrilha formada por pelo menos dez integrantes — a maioria adolescentes — conhecida como "Tropa do Guigui", envolvida em diversos roubos a ônibus no município e proximidades.>

No dia do crime, por volta das 23h de quarta-feira (7 de maio), o coletivo da linha 583 havia acabado de sair da Serra e seguia no sentido Cariacica.>

De acordo com o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Fagner e dois adolescentes embarcaram no ônibus, anunciaram o assalto e recolheram celulares dos passageiros. Ao ordenar que o motorista parasse o veículo em um trecho escuro da rodovia, não foram atendidos. >

Foi quando Fagner pulou a roleta e partiu para cima do motorista (veja acima). “Ele começou a desferir diversas facadas na direção da cabeça e do braço do motorista. As imagens são fortes. Ficou claro que ele queria matá-lo”, disse o delegado.>

Ainda segundo Monteiro, a vítima tentou desviar e balançar o ônibus para impedir os golpes, mas mesmo assim foi atingida. “Foi uma barbaridade. Um ataque cruel e covarde. Felizmente o motorista sobreviveu, mas ficou bastante ferido”, afirmou. O crime foi registrado por câmeras internas do veículo, que ajudaram a polícia a identificar os envolvidos.>

As investigações mostraram que Fagner agia há anos no transporte coletivo da Serra. “Ele confessou com frieza que pratica esse tipo de crime desde os 16 anos. Além do ataque ao motorista, ele admitiu participação em pelo menos outros sete assaltos, que já estavam sendo apurados pela delegacia especializada”, revelou Monteiro.>

A PCES conseguiu localizar Fagner no município de Cuparaque, em Minas Gerais, onde ele se escondia na casa do irmão — também com passagens pela polícia. O criminoso responderá por tentativa de latrocínio, corrupção de menores e formação de associação criminosa. Um dos adolescentes, de 17 anos, foi apreendido no dia 9 de maio deste ano, suspeito de participar do caso do motorista esfaqueado; o outro adolescente já foi identificado e segue sendo procurado.>

Tropa do Guigui

A Tropa do Guigui, como era conhecido o grupo, atuava principalmente na região de Carapina, com foco no roubo de celulares. “Eles embarcavam logo após o terminal, anunciavam o crime e fugiam por áreas de mata próximas. Era uma ação orquestrada, coordenada por Fagner mesmo quando ele não estava presente”, relatou o delegado. >

A gangue também está envolvida em outro caso emblemático: uma tentativa de latrocínio contra uma passageira de um ônibus do Sistema Transcol, próximo ao bairro Rosário de Fátima, na Serra, no dia 2 de março deste ano. Embora Fagner não estivesse no local, segundo a polícia, ele teria ordenado o crime.>

Criminosos que atuam em assaltos a ônibus costumam agir em grupos de três ou quatro pessoas, geralmente entrando separadamente e escolhendo coletivos com poucos passageiros para facilitar o controle durante o roubo. Segundo o delegado Alan Moreno de Andrade, eles costumam descer em Central Carapina, na Serra, onde vivem e têm acesso a armas de fogo — embora ainda não se saiba se o armamento vem do tráfico ou se é de posse própria.>

Até o momento da publicação já foram presos ou apreendidos o líder e outros cinco integrantes do grupo criminoso.>

Redução de assaltos a ônibus

De acordo com o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, a redução de 48% nos crimes dentro de ônibus, registrada na comparação entre 2024 e 2025, reflete uma tendência de queda e o esforço das autoridades em devolver a tranquilidade aos usuários do transporte coletivo. Apesar disso, os assaltos em coletivos ainda impactam fortemente as estatísticas da segurança pública. >

"Em casos em que um único criminoso rouba todos os passageiros, como em um ônibus com 40 pessoas, cada vítima registra um boletim de ocorrência individual, o que inflaciona os números oficiais. No direito penal, esse tipo de caso é enquadrado como concurso formal impróprio, ou seja, uma única ação que gera múltiplas penas. A meta agora é continuar avançando para que quem depende do sistema possa se deslocar para casa ou para o trabalho sem medo e sem o trauma de vivenciar esse tipo de situação", afirma Arruda.>

