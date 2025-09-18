Home
Ladrões invadem igreja em Guarapari, furtam equipamentos e defecam no local

Além de levar cerca de R$ 15 mil em equipamentos de som, invasores ainda defecaram na 1ª Igreja Batista em Setiba

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10:15

Uma igreja evangélica foi arrombada no bairro Setiba, em Guarapari. Os criminosos levaram equipamentos de som e causaram um prejuízo de pelo menos R$ 15 mil. Além disso, ainda defecaram no local.

Além de arrombar e furtar equipamentos de som, deixando um prejuízo de pelo menos R$ 15 mil, criminosos que invadiram a 1ª Igreja Batista, no bairro Setiba, em Guarapari, ainda defecaram dentro do templo. O pastor responsável pela congregação informou que acredita que o crime tenha ocorrido entre a noite de terça-feira (16) e a madrugada de quarta-feira (17). 

O líder religioso contou à reportagem da TV Gazeta que, ao chegar à instituição no início da tarde de quarta-feira, percebeu a ausência de vários pertences. Foram levados pelo menos duas caixas de som e dois amplificadores.

Segundo ele, os invasores entraram por uma janela. Em seguida, arrombaram uma porta onde estavam outros materiais de som e também a porta principal, por onde fugiram. O pastor acredita que mais de uma pessoa participou do crime, já que os equipamentos levados eram pesados.

A maior surpresa, no entanto, foi encontrar fezes humanas dentro do templo. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado. O pastor informou que vai registrar boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta. 

