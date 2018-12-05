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Paraná

Ladrão surdo anuncia assalto com bilhete e é preso em Curitiba

O homem, que se identificou à polícia como Rafael Susin, foi preso em flagrante; ele entregou um bilhete ao atendente de um posto anunciando o assalto

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 18:17
Homem entregou o bilhete a um atendente que, ao ler, se afastou e chamou o gerente Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Paraná
Um homem que se apresentou como surdo foi preso após anunciar um assalto por meio de um bilhete em um posto de combustíveis em Curitiba. Funcionários contaram que foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (5) pelo rapaz, que, posteriormente, se identificou como Rafael Susin à polícia. 
Segundo o site Extra, informações preliminares da Polícia Civil do Paraná apontam que o rapaz foi preso em flagrante no próprio estabelecimento, que fica localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Ele entrou no posto e entregou o bilhete para um atendente que, ao ler a mensagem, se afastou e chamou o gerente.
> Policial civil tenta impedir assalto e é baleado por bandidos na Serra
No boletim de ocorrência consta que a vítima relatou que o homem se dirigiu ao caixa e entregou o bilhete, que dizia: "Fique quieto não mexe eu tenho uma arma aqui na cintura passa dinheiro rápido eu não quero mostra arma quieto (sic)".
Homem se apresentou como surdo e entregou bilhete anunciando assalto Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Paraná
O site informou ainda que, ao ser abordado por militares, foi constatado que o homem não portava arma de fogo.

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