Ladrão surdo anuncia assalto com bilhete e é preso em Curitiba

Um homem que se apresentou como surdo foi preso após anunciar um assalto por meio de um bilhete em um posto de combustíveis em Curitiba. Funcionários contaram que foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (5) pelo rapaz, que, posteriormente, se identificou como Rafael Susin à polícia.
Segundo o site Extra, informações preliminares da Polícia Civil do Paraná apontam que o rapaz foi preso em flagrante no próprio estabelecimento, que fica localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Ele entrou no posto e entregou o bilhete para um atendente que, ao ler a mensagem, se afastou e chamou o gerente.
No boletim de ocorrência consta que a vítima relatou que o homem se dirigiu ao caixa e entregou o bilhete, que dizia: "Fique quieto não mexe eu tenho uma arma aqui na cintura passa dinheiro rápido eu não quero mostra arma quieto (sic)".
O site informou ainda que, ao ser abordado por militares, foi constatado que o homem não portava arma de fogo.