Ladrão de mansões é perseguido e baleado em Vitória

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Elis Carvalho | Gazeta Online

Assumidamente ladrão de mansões e com 12 passagens pela polícia, um jovem de 26 anos foi baleado após ser perseguido por quatro homens no bairro São Pedro, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (01). Segundo o baleado, os atiradores já estavam atrás dele na região havia cerca de uma semana. Os suspeitos não foram localizados.

INFÂNCIA NAS DROGAS

A mãe do jovem, uma dona de casa de 47 anos, conta que o rapaz é usuário de drogas desde os nove anos. Segundo ela, tudo começou quando o menino saiu de casa para brincar com vizinhos e nunca mais voltou a ser o mesmo.

"Ele é o meu filho mais velho. Ainda pequeno, eu tive outros dois filhos depois dele, que são gêmeos. Mas minha relação com o pai deles não deu certo e separei. Desde então cuidei dos três sozinha, sem ajuda de ninguém. O pai sumiu quando o mais velho tinha seis anos. Meu filho sentiu essa ausência, acho que isso tudo influenciou no que ele se tornou hoje. Até que, aos nove anos, ele pediu para brincar na rua. Eu não queria deixar, mas ele insistiu tanto... Quando voltou, já não era mais o mesmo. Acho que naquele dia ele entrou no mundo das drogas porque havia muitos usuários na região", lembra.

A dona de casa conta que o filho começou fumando maconha e usando loló. Depois, passou para a cocaína. Para sustentar o vício, ele passou a cometer furtos.

DOZE PASSAGENS PELA POLÍCIA

Mãe do criminoso baleado Crédito: Elis Carvalho | Gazeta Online

"Mas ele só invade mansão. Desde pequeno, ele já foi preso 12 vezes, sempre por furtos e invasões em residências. Quando ele era menor, eu visitava. Mãe é mãe, nunca abandona, né? Mas depois de maior, parei de ir na cadeia. Só a irmã dele vai. É muito triste viver assim, nessa aflição de ter um filho viciado e no mundo do crime. Infelizmente eu durmo e acordo com a a sensação de que posso receber uma má notícia a qualquer momento", conta.

E foi com uma má notícia que a dona de casa teve os planos do feriado cancelados. Ela estava em casa quando recebeu uma ligação informando que o filho acabava de ser baleado.

"Há uma semana ele já não parava em casa. Pois ficamos sabendo por vizinhos que quatro homens, de carro e moto, estavam atrás dele. Os homens mostravam fotos do meu filho pela rua e perguntavam se alguém conhecia. Mas ninguém falava nada. Até a minha filha esses homens observaram na rua. Disseram: Aquela ali é a irmã dele. Mas hoje os homens o viram na rua e mandaram que ele parasse. Meu filho saiu correndo, os homens foram atrás e atiraram nele", lembra.

Para tentar escapar, o jovem pulou vários muros e subiu em cima de uma árvore. Foi nesse momento que ele foi baleado na perna e caiu. Os homens que atiraram contra ele, fugiram do local logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada pelos populares, realizou rondas na região, mas não localizou os suspeitos. De acordo com os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os atiradores estavam em um carro Punto e uma moto XRE.

LADRÃO DE MANSÕES

Embora a Polícia Civil ainda não saiba quem são os autores dos disparos e a motivação do ataque, o próprio baleado acredita que está sendo perseguido por alguma das vítimas que invadiu a residência. Ele e a família afirmam que os autores dos disparos podem ser justiceiros.

"Eu não tenho problema com ninguém, não estou devendo nada e não tenho envolvimento com o tráfico. Meu negócio é furto. Eu acho que alguma vítima que eu roubei está atrás de mim pra fazer justiça com as próprias mãos. Eu só entro em mansões. Há uma semana invadi e furtei uma mansão na Ilha do Boi, em Vitória", lembra.