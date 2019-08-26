Operação Ponto Cego

Justiça nega pedido de liberdade de advogada presa em operação no ES

Ela é acusada de repassar recados, com conteúdo criminoso, de seus clientes presos para bandidos em liberdade. Outra advogada também está presa

Advogadas presas pelo Nuroc por auxiliarem faccoes criminosas. Elas escreviam cartas com recados de bandidos para facções no ES Crédito: Ricardo Medeiros

A Justiça negou o pedido de liberdade feito pelos advogado de defesa de Luezes Markelle da Silva Rocha Izoton, presa na terça-feira (20), acusada de repassar recados, com conteúdo criminoso, de seus clientes presos para bandidos em liberdade.

Além de Luezes, foi presa a também advogada Gabriella Ramos Acker. Ambas foram detidas durante a Operação Ponto Cego realizada pelo Núcleo de Repressão à Organizações Criminosos (Nuroc). Desde então, as duas estão no Complexo Penitenciário Feminino de Cariacica.

A decisão de manutenção da prisão preventiva foi dada pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Adalto Dias Tristão, nesta quinta-feira (23). O desembargador pontuou na decisão que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria se mostram presentes e também que, com base nas investigações, em tese, a paciente (Luezes) se valia de visitas aos clientes presos para anotar recados ou permiti-los, com conteúdo criminoso, para os transmitirem a terceiros e assim possibilitar a continuidade de ações delitivas.

A advogada Luezes está presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva em decorrência de diversos crimes, entre eles: associação para o tráfico de drogas, por colaborar como informante com grupo criminoso e promover ou integrar organização criminosa.

A nossa reportagem procurou o advogado de Luezes, Ailton Ribeiro Silva, que disse que entrará com recurso contra a decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele esteve com a advogada na penitenciária nesta sexta-feira (23). "Ela está muito abalada psicologicamente pois passou por humilhações", observou.

Ailton Ribeiro disse que, nesse momento, ainda não é de estratégia de defesa. "Agora é o momento de fundamentação para aplicar a liberdade da Luezes. A lei é bem clara quando expressa que a prisão preventiva só pode ser determinada quando não é cabível a substituição de medida diferente da cautelar. Ou seja, uma medida diferente da prisão. Estão prendendo para investigar ao invés de investigar para depois prender. Estão invertendo a ordem jurídica. Isso é uma antecipação do cumprimento da pena, que no ordenamento jurídico brasileiro. Ela é apenas uma investigada e não condenada, mas está presa no regime fechado, declarou o advogado.









