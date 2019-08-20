Home
Justiça marca primeira audiência para ouvir acusados de mortes na 3° Ponte

Polícia afirma que Oswaldo Venturini e Ivomar Rodrigues praticavam um racha. Jovens Kelvin Gonçalves e Brunielly Oliveira morreram atropelados