Home
>
Polícia
>
Justiça manda soltar advogado que ameaçou colega de profissão no ES

Justiça manda soltar advogado que ameaçou colega de profissão no ES

A Justiça proibiu que o advogado Jorge Benedito Florentino de Britto se aproxime ou mantenha contato com o advogado Renan Sales e familiares