Justiça condena acusados de matar advogado em Cachoeiro

Fernando da Costa Ghio Crédito: Reprodução/Facebook

, no Sul do Estado. Outro envolvido, Leonardo Prett Porto foi condenado a dois anos e meio de prisão. Já os comerciantes irmãos César Junior Almeida dos Santos e Anderson Cleyton Fardim, acusados de envolvimento no crime, foram absolvidos pelo júri popular. A Justiça condenou Creison Ribeiro da Silva, nesta terça-feira (1º), a 20 anos de prisão pelo homicídio duplamente qualificado do advogado Fernando da Costa Ghio, de 35 anos, morto no dia 14 de julho de 2017, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Outro envolvido, Leonardo Prett Porto foi condenado a dois anos e meio de prisão. Já os comerciantes irmãos César Junior Almeida dos Santos e Anderson Cleyton Fardim, acusados de envolvimento no crime, foram absolvidos pelo júri popular.

Em agosto de 2017, todos os quatro foram presos por envolvimento no crime. O caso foi a juri popular no dia 30 de outubro e terminou durante a madrugada desta terça, na comarca de Vila Velha. Na sentença da juíza Ana Amélia Bezerra Rêgo, a magistrada manteve a prisão preventiva de Creison e de Leonardo e concedeu a liberdade aos irmãos César Júnior Almeida e Anderson Clayton Fardim.

Quanto a Creison Ribeiro da Silva, a juíza entendeu que ele agiu com "elevado grau de culpabilidade", assim como Leonardo Prett Porto, que, segundo a sentença, acompanhou o executor durante o crime.

O CASO

De acordo com a polícia, o advogado Fernando foi contratado por uma pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, que não teve o nome divulgado, para matar o comerciante César Júnior. Pelo serviço, a vítima recebeu R$ 30 mil.

Com o dinheiro, Fernando contratou Leonardo por R$ 15 mil para executar o serviço. Leonardo, porém, na intenção de lucrar mais, procurou o alvo, César, e revelou o plano do advogado para assassiná-lo. César e seu irmão Anderson, de acordo com a polícia, foram acusados de pagar uma quantia ainda maior para matar o advogado e contrataram Creison para executar o advogado.

No dia do crime, Leonardo e Creison encontraram Fernando, dizendo que mataram Cesar. Desconfiado, Fernando chamou um pedreiro para acompanhá-lo ao local onde estaria o suposto corpo de Cesar.