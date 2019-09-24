Home
>
Polícia
>
Julgamento de cigano suspeito de matar pedagoga é adiado pela 3ª vez

Julgamento de cigano suspeito de matar pedagoga é adiado pela 3ª vez

Nestor Ribeiro Dantas é acusado de matar a ex-mulher, Marcilene Cussuol, em abril de 2006. Uma nova audiência foi marcada para dezembro.