Jovem suspeito de roubar cerca de 100 passageiros em ônibus é preso na Serra

O número de vítimas, segundo a polícia, é uma estimativa, pois muitas pessoas não registram boletim de ocorrência, o que gera uma subnotificação dos casos

Um jovem de 20 anos, identificado como Anderson Gouveia da Silva Soares, foi preso no último dia 27 de fevereiro suspeito de roubar passageiros de coletivos que circulavam no município da Serra , especialmente no bairro Carapina. Os detalhes das investigações foram repassados em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (7).

Segundo as investigações, que duraram cerca de um ano, o homem cometia o crime juntamente com o sobrinho, de 16 anos, utilizando uma faca para ameaçar as vítimas. A dupla entrava nos coletivos dentro do terminal e, quando o motorista iniciava o trajeto, eles anunciavam o assalto.