Roubo de mais de 100 celulares tem perseguição, batidas e prisões no ES

Quatro suspeitos, entre 20 e 30 anos, foram capturados depois de renderem entregadores e ainda baterem em outros três veículos

Enquanto uma carga de celulares era descarregada em uma loja de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (5), uma quadrilha resolveu agir: quatro criminosos renderam os entregadores, roubaram 114 aparelhos telefônicos e dois tablets. Na fuga, eles foram perseguidos pela polícia e chegaram a bater em dois carros e uma carreta; no fim, acabaram presos.