Jovem rouba carro, faz vítima refém e é preso durante fuga para Bahia

Bruno de Andrade Ribeiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, em São Mateus, após roubar caminhonete e sequestrar o proprietário do veículo em Aracruz