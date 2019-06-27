Home
Jovem reage a assalto e corre atrás de bandido em Vitória

A recepcionista, de 19 anos, voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso. Dois motoristas que passavam pela região ajudaram a jovem a deter o suspeito