Jovem pode ter sido morta por não acender luz interna do carro

Thaís Oliveira Crédito: Facebook

ao ser atingida nas costas no carro onde estava com a família, em Morada da Barra, Vila Velha. A jovem, que morava no bairro Ulisses Guimarães, havia saído com a tia, a mãe, a irmã e a avó para comprar um bolo para não deixar passar em branco o aniversário de 18 anos da irmã e de 41 da mãe, que nasceram no mesmo dia. O tiro pegou em mim, mãe. Pegou em mim. Essas foram as últimas palavras da vendedora Thaís de Oliveira Rodrigues, de 22 anos, morta na noite do último sábadono carro onde estava com a família, em Morada da Barra, Vila Velha. A jovem, que morava no bairro Ulisses Guimarães, havia saído com a tia, a mãe, a irmã e a avó para comprar um bolo para não deixar passar em branco o aniversário de 18 anos da irmã e de 41 da mãe, que nasceram no mesmo dia.

O carro, que era dirigido pela tia, passava pela Avenida Brasil, no bairro Morada da Barra, quando foi atingido pelos disparos. Os vidros estavam abaixados, como determina a lei do tráfico na região. A luz interna do veículo, contudo, não estava acesa, como estabelecem os traficantes. Os dois homens que abordaram o veículo já chegaram atirando e gritando para que parassem. De acordo com testemunhas, foram muitos tiros, mas apenas dois atingiram o carro.

Além de Thaís, a avó acabou sendo ferida por uma bala, mas foi de raspão. Foi ela quem sentiu primeiro a dor dos tiros. Fui atingida, falou a avó, que estava sentada no banco do carona. Eu também fui. O tiro pegou em mim, mãe, disse Thaís, que estava logo atrás da avó, no banco de trás. Após ser baleada, a vendedora desmaiou no colo da mãe, que estava ao seu lado.

Ao ver que seus familiares tinham sido atingidos, a tia arrancou com o carro. Um dos pneus acabou estourando, mas não se sabe se também foi por conta dos tiros. Mesmo assim, a tia conseguiu sair do bairro e pediu a ajuda de populares, que levaram Thaís e a avó até o Hospital Santa Mônica, em Itaparica. A jovem chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e faleceu durante a madrugada deste domingo (20). A avó também foi atendida, mas já recebeu alta.

IGREJA, TRABALHO, ESTUDOS E O SONHO DE IR PARA O EXTERIOR

Até agora a família não sabe se foram confundidos ou se o objetivo dos criminosos era roubar o carro. A mãe e o pai de Thaís foram ao Departamento Médico Legal (DML) neste domingo (19), mas, muito abalados pela tragédia, não quiseram dar entrevista. O administrador de empresas Rubens Carlos Cortes, que é padrinho de Thaís, disse que a família ainda não consegue acreditar na morte da vendedora.

Ninguém esperava enterrar essa menina hoje. A família está toda desesperada. Eles são de Baixo Guandu, vieram para Vila Velha há três anos tentar uma vida melhor. A Thaís era uma pessoa maravilhosa. Era evangélica e vivia na igreja, onde tocava órgão. Uma menina focada nos estudos, estava fazendo um curso de Gestão Empresarial e trabalhando no shopping ao mesmo tempo. Estava correndo atrás. Muito triste isto que aconteceu Rubens Carlos Cortes, padrinho de Thaís

conhecida nas redes sociais, onde tinha mais de 7 mil seguidores. A madrinha da vítima, a técnica de enfermagem Ademilcia Alves Santana, estava de plantão quando soube da morte da afilhada. Ela conta que a família chamava Thaís de estrelinha e que o sonho da jovem era viajar para os Estados Unidos. A menina era, onde tinha mais de 7 mil seguidores.

Ela já tinha até começado a correr atrás de visto. Queria ir para lá para trabalhar. Era uma pessoa doce, amável e carinhosa. Vai fazer muita falta. Era a nossa estrelinha. Uma pessoa bonita por fora e por dentro. A sensação é que a gente tá vivendo um pesadelo, que a gente vai acordar e ter ela de volta, conta.

O corpo de Thaís será enterrado em Baixo Guandu, cidade natal da vítima. O sepultamento será no cemitério municipal, às 8h da próxima segunda-feira (19). O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Jovem pode ter sido morta por não acender luz interna do carro