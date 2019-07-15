Home
Jovem não cumpre medida protetiva, se aproxima de ex e rapta bebê no ES

Vítima contou para os policiais que se separou do suspeito porque era agredida e o acusado deve manter distância de 100 metros dela por conta de decisão judicial. No entanto, ele sempre se aproxima, faz ameaças de morte e neste domingo (14) encontrou a mulher em uma praça e raptou o filho

Gazeta Online

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:15

 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um jovem de 18 anos foi preso neste domingo após não cumprir medida protetiva, se aproximar da ex-mulher e ainda raptar o filho do casal, um bebê de apenas 3 meses. O caso aconteceu neste domingo (14), no bairro Cobraice, em Conceição da Barra, região Norte do Estado.

Para a Polícia Militar, a jovem, que também tem 18 anos, explicou que manteve um relacionamento por oito meses com o acusado. No entanto, ele era muito violento, a agrediu diversas vezes, inclusive quando ela estava grávida. Segundo a vítima, quando estava com sete meses de gestação, foi agredida pelo suspeito com pauladas na barriga.

Por conta disso, a jovem colocou um fim na relação e denunciou o ex-companheiro na Polícia Civil. Ela conseguiu uma medida protetiva, que determinou que o homem deve manter uma distância de 100 metros da vítima. Porém, ela afirmou que o rapaz não cumpre a determinação judicial e sempre a procura, fazendo ameaças de morte.

Neste domingo, ela passeava na praça do bairro com o filho do casal quando foi surpreendida pelo acusado, que tirou a criança dos braços da mãe e fugiu. Os policiais realizaram buscas na região e encontraram o suspeito com o bebê. A criança foi devolvida à mãe e o pai foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

A Polícia Civil informou, em nota, que Elton Silva Santos foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e foi encaminhado à audiência de custódia.

