Jovem morre após ser atropelado na BR 262 em Cariacica

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 19:12
- Atualizado há 6 anos
Um rapaz de 21 anos morreu após um acidente no início da tarde deste sábado (31) em frente a um supermercado na BR 262 em Jardim América, Cariacica.
De acordo com a família, o jovem estava a pé e teria sido atropelado. Testemunhas contaram à TV Gazeta que Jhonata de Jesus Siqueira foi atingido por uma moto.
A irmã de Jhonata, Luiza Braun, afirma que a família soube da morte do rapaz após um amigo da família informar que ele havia sofrido um acidente. Ao tentar ligar para Jhonatan, uma atendente do Samu atendeu a ligação e informou o ocorrido.
"Ele era um menino tranquilo, alegre, sonhador. A gente tinha falado com ele no dia anterior e achamos que ele estava indo pra nossa casa, mas não sabemos. A moça do Samu disse que ele estava sozinho e que sofreu um traumatismo craniano. Não sabemos se a pessoa que causou o acidente fugiu ou o que houve, não sabemos nada", disse Luiza.
O pai de Jhonatan, Antonio Siqueira, estava muito abalado e preferiu não falar com a reportagem. "Ainda estou digerindo a informação".
TESTEMUNHAS DESCREVEM O ACIDENTE
A farmacêutica Daniela Furtado trabalha em frente ao local em que o atropelamento aconteceu e afirma ter visto o momento exato do acidente. Segundo ela, Jhonata correu para atravessar a pista fora da faixa de pedestres e acabou sendo atingido pela moto.
"No momento em que eu olhei, foi a hora que eu vi a moto pegando ele e ele foi lançado do outro lado da pista, eu vi o corpo rodando. Eu fiquei bastante assustada. Ele com certeza achou que daria tempo de atravessar. Fiquei muito sentida, mesmo sem saber o nome, porque ele foi só atravessar a rua", relembra.
O autônomo Luiz Carlos da Silva acredita que o jovem estivesse voltando do trabalho pois tinha uma pasta. "A pasta dele voou para o outro lado da pista. Acidente muito triste, a gente nem gosta de ver isso", disse.
OUTRO ACIDENTE
Ainda segundo a farmacêutica, uma ambulância do Samu atingiu o motociclista, que também se feriu com a colisão. Ele foi levado do local, mas não há informações sobre para onde teria sido encaminhado. Jhonata morreu no local.
Pessoas que viram o acidente contaram que o motociclista também foi arremessado com a colisão e se machucou no acidente. Ele caiu em cima do canteiro central e a moto deslizou até um posto de gasolina próximo ao local.
As pessoas que passavam chamaram ambulância e o motociclista foi atendido, mas não há informações sobre o hospital que ele foi encaminhado. Jhonata morreu no local.
