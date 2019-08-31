Alto Lage

Jovem morre após ser atropelado na BR 262 em Cariacica

Segundo testemunhas, Jhonata de Jesus Siqueira faleceu após ter sido atingido por uma moto

Jhonata de Jesus Siqueira, de 21 anos, morreu em um acidente na BR 262 Crédito: Reprodução/Instagram

Um rapaz de 21 anos morreu após um acidente no início da tarde deste sábado (31) em frente a um supermercado na BR 262 em Jardim América, Cariacica.

De acordo com a família, o jovem estava a pé e teria sido atropelado. Testemunhas contaram à TV Gazeta que Jhonata de Jesus Siqueira foi atingido por uma moto.

A irmã de Jhonata, Luiza Braun, afirma que a família soube da morte do rapaz após um amigo da família informar que ele havia sofrido um acidente. Ao tentar ligar para Jhonatan, uma atendente do Samu atendeu a ligação e informou o ocorrido.

"Ele era um menino tranquilo, alegre, sonhador. A gente tinha falado com ele no dia anterior e achamos que ele estava indo pra nossa casa, mas não sabemos. A moça do Samu disse que ele estava sozinho e que sofreu um traumatismo craniano. Não sabemos se a pessoa que causou o acidente fugiu ou o que houve, não sabemos nada", disse Luiza.

O pai de Jhonatan, Antonio Siqueira, estava muito abalado e preferiu não falar com a reportagem. "Ainda estou digerindo a informação".

TESTEMUNHAS DESCREVEM O ACIDENTE

A farmacêutica Daniela Furtado trabalha em frente ao local em que o atropelamento aconteceu e afirma ter visto o momento exato do acidente. Segundo ela, Jhonata correu para atravessar a pista fora da faixa de pedestres e acabou sendo atingido pela moto.

"No momento em que eu olhei, foi a hora que eu vi a moto pegando ele e ele foi lançado do outro lado da pista, eu vi o corpo rodando. Eu fiquei bastante assustada. Ele com certeza achou que daria tempo de atravessar. Fiquei muito sentida, mesmo sem saber o nome, porque ele foi só atravessar a rua", relembra.

O autônomo Luiz Carlos da Silva acredita que o jovem estivesse voltando do trabalho pois tinha uma pasta. "A pasta dele voou para o outro lado da pista. Acidente muito triste, a gente nem gosta de ver isso", disse.

OUTRO ACIDENTE

Ainda segundo a farmacêutica, uma ambulância do Samu atingiu o motociclista, que também se feriu com a colisão. Ele foi levado do local, mas não há informações sobre para onde teria sido encaminhado. Jhonata morreu no local.

Pessoas que viram o acidente contaram que o motociclista também foi arremessado com a colisão e se machucou no acidente. Ele caiu em cima do canteiro central e a moto deslizou até um posto de gasolina próximo ao local.

As pessoas que passavam chamaram ambulância e o motociclista foi atendido, mas não há informações sobre o hospital que ele foi encaminhado. Jhonata morreu no local.





