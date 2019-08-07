Home
>
Polícia
>
Jovem morre após engolir 35 pedras de crack em Linhares

Jovem morre após engolir 35 pedras de crack em Linhares

Família tinha autorização judicial para internar o rapaz de 27 anos para o tratamento contra o vício em drogas, mas ele não aceitou e fugiu. Depois, foi encontrado no bairro Palmital, espumando pela boca e passando mal. Ele foi levado ao HGL e morreu horas depois

Gazeta Online

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 13:43

 - Atualizado há 6 anos

Jovem foi socorrido para Hospital Geral de Linhares (HGL) após engolir 35 pedras de crack Crédito: Michel Freitas

Um jovem de 27 anos morreu após engolir 35 pedras de crack no bairro Palmital, em Linhares, região Norte do Estado. Na tarde desta terça-feira (06), ele passou mal na rua. Levado ao hospital, o rapaz morreu horas depois.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Segundo a PM, uma viatura fazia patrulha pela Avenida Cecília Meireles quando foi abordada por populares, que ajudavam o jovem que estava na rua, alucinado. Eles disseram aos policiais que já haviam chamado a Central de Ambulância para fazer o socorro.

Os policiais relataram que o rapaz espumava pela boca. Mesmo assim, ele conseguiu se identificar e disse que teria consumido 35 pedras de crack. Logo em seguida, uma ambulância chegou.

00:00 /
Jovem morre após engolir 35 pedras de crack em Linhares

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO

A equipe da ambulância contou que mais cedo já havia recebido uma chamada dos pais da vítima, no Centro, afirmando que tinham uma autorização judicial para o filho começar um tratamento contra o vício em drogas, mas ele não aceitava e fugiu. Por conta disso, não foi localizado pela ambulância.

Ainda de acordo com a PM, já no segundo chamado, a equipe da ambulância conseguiu fazer o socorro e levar o jovem ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Ele foi internado, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames. O nome do jovem não foi informado.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, para apuração do fato. "A polícia aguardará o resultado do exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte", finaliza a nota.

 

 

 

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais