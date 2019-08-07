Consumo de droga

Jovem morre após engolir 35 pedras de crack em Linhares

Família tinha autorização judicial para internar o rapaz de 27 anos para o tratamento contra o vício em drogas, mas ele não aceitou e fugiu. Depois, foi encontrado no bairro Palmital, espumando pela boca e passando mal. Ele foi levado ao HGL e morreu horas depois

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 13:43 - Atualizado há 6 anos

Jovem foi socorrido para Hospital Geral de Linhares (HGL) após engolir 35 pedras de crack Crédito: Michel Freitas

Um jovem de 27 anos morreu após engolir 35 pedras de crack no bairro Palmital, em Linhares, região Norte do Estado. Na tarde desta terça-feira (06), ele passou mal na rua. Levado ao hospital, o rapaz morreu horas depois.

Segundo a PM, uma viatura fazia patrulha pela Avenida Cecília Meireles quando foi abordada por populares, que ajudavam o jovem que estava na rua, alucinado. Eles disseram aos policiais que já haviam chamado a Central de Ambulância para fazer o socorro.

Os policiais relataram que o rapaz espumava pela boca. Mesmo assim, ele conseguiu se identificar e disse que teria consumido 35 pedras de crack. Logo em seguida, uma ambulância chegou.

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO

A equipe da ambulância contou que mais cedo já havia recebido uma chamada dos pais da vítima, no Centro, afirmando que tinham uma autorização judicial para o filho começar um tratamento contra o vício em drogas, mas ele não aceitava e fugiu. Por conta disso, não foi localizado pela ambulância.

Ainda de acordo com a PM, já no segundo chamado, a equipe da ambulância conseguiu fazer o socorro e levar o jovem ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Ele foi internado, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames. O nome do jovem não foi informado.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, para apuração do fato. "A polícia aguardará o resultado do exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte", finaliza a nota.

















