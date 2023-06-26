Jovem morre ao tentar desviar moto de carro que invadiu contramão no ES

A namorada da vítima estava na garupa da moto e também ficou ferida. Quando a PM chegou ao local, ela estava sentada sobre o asfalto da estrada com Cosme no colo e pedindo por socorro. Ela contou aos militares que os dois estavam vindo do patrimônio de Imburana, no interior, em direção ao Centro de Ecoporanga, quando o carro veio na direção deles. O motorista não prestou socorro e fugiu.