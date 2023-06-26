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Acidente em Ecoporanga

Jovem morre ao tentar desviar moto de carro que invadiu contramão no ES

Vítima estava no colo da companheira quando a PM chegou ao local do acidente. Cosme Gabriel morreu após perder controle da motocicleta; motorista não prestou socorro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 jun 2023 às 17:05

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 17:05

Cosme Gabriel tinha 19 anos e morreu no colo da namorada
Cosme Gabriel tinha 19 anos e morreu no colo da namorada Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem, de 19 anos, morreu após um acidente entre a moto que ele pilotava e um carro na rodovia ES 320, zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (25). Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, Cosme Gabriel dos Santos foi surpreendido por um automóvel, que invadiu a contramão em uma curva e houve uma batida de raspão. Ele perdeu o controle da moto e sofreu uma forte queda. A morte foi confirmada no local.
A namorada da vítima estava na garupa da moto e também ficou ferida. Quando a PM chegou ao local, ela estava sentada sobre o asfalto da estrada com Cosme no colo e pedindo por socorro. Ela contou aos militares que os dois estavam vindo do patrimônio de Imburana, no interior, em direção ao Centro de Ecoporanga, quando o carro veio na direção deles. O motorista não prestou socorro e fugiu.
Cosme acabou saindo da pista e se chocou com alguns tocos de eucalipto às margens estrada. A mulher disse aos policiais que não conseguiu identificar qual foi o veículo que teria provocado o acidente, mas relatou ter certeza que era um carro de passeio. Ela depois foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Fumatre, na mesma cidade, e depois foi transferida para o Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco.
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na noite de domingo, por volta das 19h, para uma ocorrência de capotamento com morte. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso vai seguir sob investigação.

Acidentes no Norte

O fim de semana foi de vários acidentes. No sábado (24), pela manhã, uma mulher morta e outras pessoas feridas após dois carros baterem no km 8 da BR 259, na altura de João Neiva, no Norte do Estado. As causas do acidente não foram divulgadas.
À tarde, quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê recém-nascido, em uma batida envolvendo um carro de passeio e um caminhão em Jataipeba, na zona rural de Linhares. A condutora do veículo de passeio, juntamente com uma passageira e um recém-nascido sofreram ferimentos e foram socorridos por populares, sendo levados para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. O condutor da caminhonete quebrou a perna e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o mesmo hospital.
Mais tarde, na noite de sábado, uma pessoa morreu e pelo menos outras cinco ficaram feridas em um grave acidente na BR 101, em Ibiraçu. O acidente envolveu três veículos. O motorista de um deles morreu e o passageiro sofreu ferimentos graves. Além deles, duas crianças precisaram ser socorridas e foram levadas para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Outras vítimas também tiveram lesões, mas leves, de acordo com a PRF.
Também em Ibiraçu, na BR 101, na noite de domingo (25), um pedestre morreu atropelado por um veículo de grande porte. O motorista não permaneceu no local e fugiu. 

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