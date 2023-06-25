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BR 101

Homem morre e crianças ficam feridas em acidente em Ibiraçu

Colisão ocorreu na noite deste sábado (24), no Km 223 da BR 101, no Norte do ES
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

25 jun 2023 às 09:23

Publicado em 25 de Junho de 2023 às 09:23

Homem morre e crianças ficam feridas em acidente em Ibiraçu
Carro ficou destruído após colisão frontal. Crédito: Divulgação/PRF
Um homem morreu e pelo menos cinco pessoas se envolveram em um acidente entre três carros na BR 101, em Ibiraçu. A ocorrência foi na noite deste sábado (24), e duas crianças que estavam em um dos veículos precisaram ser socorridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal teria sido provocada por uma ultrapassagem proibida.
O homem, de 34 anos, que faleceu no local, era condutor de um dos veículos. Junto com ele, estava um jovem de 23 anos, que foi socorrido com lesões graves. As duas crianças foram levadas para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e as outras vítimas sofreram lesões leves.
A ECO 101, concessionária responsável pela rodovia, informou que a ocorrência foi registrada por volta das 20h e o tráfego  foi totalmente liberado às 1h33 deste domingo (25). 
A Polícia Civil respondeu, por meio de nota, que o corpo foi recolhido para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Ainda não há detalhes  sobre a dinâmica do acidente.

Homem morre e crianças ficam feridas em acidente em Ibiraçu

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