Homem morre e crianças ficam feridas em acidente em Ibiraçu

Carro ficou destruído após colisão frontal. Crédito: Divulgação/PRF

Um homem morreu e pelo menos cinco pessoas se envolveram em um acidente entre três carros na BR 101, em Ibiraçu. A ocorrência foi na noite deste sábado (24), e duas crianças que estavam em um dos veículos precisaram ser socorridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal teria sido provocada por uma ultrapassagem proibida.

O homem, de 34 anos, que faleceu no local, era condutor de um dos veículos. Junto com ele, estava um jovem de 23 anos, que foi socorrido com lesões graves. As duas crianças foram levadas para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e as outras vítimas sofreram lesões leves.

A ECO 101, concessionária responsável pela rodovia, informou que a ocorrência foi registrada por volta das 20h e o tráfego foi totalmente liberado às 1h33 deste domingo (25).

A Polícia Civil respondeu, por meio de nota, que o corpo foi recolhido para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.