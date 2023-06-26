Condenado por agredir mulher que estava foragido é preso na BR 101

Um homem, condenado por violência doméstica, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no km 152 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (26). Segundo a PRF, o indivíduo passava pela rodovia de carro quando foi abordado pelos agentes. Ele foi identificado como foragido após buscas no sistema. A corporação não divulgou o nome dele.
A PRF informou que o homem é morador de Jaguaré e estava em um Hyundai HB 20S, com placas de São Paulo. Foi verificado que ele tem um mandado de prisão por agressões contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha, expedido pela Justiça de Jaguaré, e é considerado foragido desde outubro de 2020.
O condenado, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão. De acordo com a corporação, o homem foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares nesta tarde.
Apesar da PRF ter informado que o indivíduo tem 42 anos, a PC informou que ele tem 69 anos.