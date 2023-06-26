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Em Linhares

Condenado por agredir mulher que estava foragido é preso na BR 101

Morador de Jaguaré, homem foi condenado em outubro de 2020; ele estava em um carro e foi abordado pela PRF, que verificou que contra ele constava um mandado de prisão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 jun 2023 às 13:22

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 13:22

Condenado estava dirigindo pela BR 101, quando foi abordado e preso
Condenado estava dirigindo pela BR 101, quando foi abordado e preso Crédito: Divulgação/PRF
Um homem, condenado por violência doméstica, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no km 152 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (26). Segundo a PRF, o indivíduo passava pela rodovia de carro quando foi abordado pelos agentes. Ele foi identificado como foragido após buscas no sistema. A corporação não divulgou o nome dele.
A PRF informou que o homem é morador de Jaguaré e estava em um Hyundai HB 20S, com placas de São Paulo. Foi verificado que ele tem um mandado de prisão por agressões contra a mulher, conforme a Lei Maria da Penha, expedido pela Justiça de Jaguaré, e é considerado foragido desde outubro de 2020.
O condenado, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão. De acordo com a corporação, o homem foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares nesta tarde.
Apesar da PRF ter informado que o indivíduo tem 42 anos, a PC informou que ele tem 69 anos. 

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