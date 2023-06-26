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Com filha no carro

Motorista em Camaro dá tiros para o alto e acaba preso em Vila Velha

Homem ainda fugiu da polícia antes de ser preso; confusão teria começado no bairro Santa Paula II, onde uma pessoa ouviu barulho dos disparos e acionou a PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2023 às 12:38

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 12:38

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar perseguiu e conseguiu prender motorista do carro em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 36 anos acabou preso após dar tiros para o alto e tentar fugir da polícia em alta velocidade pela Rodovia do Sol, em Vila Velha, no fim da tarde desse domingo (25). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, Aleksandro Leão Vieira, dirigia um Chevrolet Camaro – veículo com preço inicial de R$ 200 mil – e levava outras quatro pessoas no carro, inclusive a filha de quatro anos.
Conforme registro da Polícia Militar, a confusão teria começado no bairro Santa Paula II, em Vila Velha, onde uma pessoa ouviu barulho dos disparos e acionou a PM. A partir da denúncia, militares montaram um cerco para tentar abordar o motorista do Camaro.
O motorista, no entanto, teria desrespeitado as ordens de parada e, segundo a polícia, colocou a vida de outras pessoas em risco. Aleksandro ainda recebeu avisos sonoros e luminosos indicando a necessidade de parar o carro, mas continuou fugindo.
Após tentativas frustradas de abordagem, um dos policiais deu um tiro de fuzil em um dos pneus do Camaro. Após o tiro, os policiais conseguiram, enfim, fazer a abordagem.
A corporação constatou que cinco pessoas estavam dentro do carro:
  • Aleksandro Leão Vieira, motorista do carro de 36 anos
  • Esposa do motorista do carro
  • Filha do motorista do carro
  • Um outro homem e uma outra mulher, que seriam amigos do casal
Durante a abordagem ao grupo que estava no Camaro, o motorista confessou que havia atirado algumas vezes, conforme denunciado à polícia. A pistola 9mm estava com oito munições no momento da abordagem policial. Segundo o boletim de ocorrência, a arma tem registro em nome do motorista. Ele afirmou à polícia que deu os tiros em "comemoração pela vitória em uma competição de cavalgada".
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista recusou o teste do etilômetro. O texto registrado pela PM detalha que o motorista "não apresentava sinais suficientes para confecção do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, apenas hálito etílico". Foi solicitado apoio do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), que realizou as notificações referentes às infrações e crime de trânsito.
O condutor foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a 2ª Delegacia Regional. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por desobediência a ação policial, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e pelo artigo 309 do Código de Trânsito, que engloba os seguintes casos: dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A Polícia Civil não soube dizer, no entanto, se o homem não tinha carteira de motorista ou está com a licença cassada.
A Secretaria de Estado da Justiça confirmou que o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana nesta segunda (26).
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