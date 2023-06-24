Pai atira duas vezes no filho ao confundi-lo com ladrão em Vila Velha

2ª Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez /Arquivo/A Gazeta

Um homem de 49 anos deu dois tiros no filho de 18 anos na madrugada deste sábado (24), em Alecrim, Vila Velha . Ele socorreu o jovem, que foi atingido no braço e no tórax, e o levou para um hospital particular. Depois, relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que atirou porque achou que fosse um ladrão. Ele foi ouvido na Delegacia Regional de Vila Velha e liberado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil

De acordo com informações da Polícia Militar , a corporação foi acionada pelo Hospital Evangélico de Vila Velha, localizado no mesmo bairro onde ocorreram os fatos, depois que o jovem de 18 anos deu entrada baleado no Pronto Atendimento. Lá, ele recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Informações sobre o estado de saúde dele só são repassadas à família, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

Ao ser indagada pelos militares, o pai disse que sua filha mora na residência ao lado e gritou por ele quando ouviu um barulho e pensou que fosse um ladrão.

Ainda conforme o relato à PM, o homem acordou, ainda no escuro, e percebeu que a porta de entrada da casa dele estava aberta. De repente, viu uma pessoa indo na direção dele.

"Pensando que fosse um ladrão, o morador efetuou dois disparos de arma de fogo na direção do indivíduo. Porém, para a surpresa dele, se tratava do próprio filho, de 18 anos, que mora com o pai e foi baleado no braço direito e tórax", resumiu a corporação, em nota.

Depois do relato, o homem foi com os policiais militares até a residência dele e reiterou tudo o que havia narrado diante da filha. Ele entregou aos policiais uma pistola calibre 9 mm com o carregador, nove munições, duas cápsulas deflagradas e um certificado de registro federal de arma de fogo, além da nota fiscal da arma.

Depois disso, o morador de Alecrim foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido pela Polícia Civil.