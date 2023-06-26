Pedestre morre atropelado na BR 101 em Ibiraçu e motorista foge

Um pedestre morreu atropelado na altura do km 223 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo, por volta das 21h50. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que ainda não foi identificada, teve a morte confirmada no local. O veículo envolvido no acidente fugiu e não foi localizado.
Segundo informações da PRF, a vítima foi atropelada por um veículo de grande porte sobre a estrada. O atendimento ao pedestre foi feito às margens da via.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.