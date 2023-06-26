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Trânsito

Pedestre morre atropelado na BR 101 em Ibiraçu e motorista foge

De acordo com a PRF, vítima foi atingida por um veículo de grande porte, que não ainda não foi identificado; acidente aconteceu por volta de 21h50 de domingo (25)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 jun 2023 às 12:41

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 12:41

Pedestre foi atendido às margens da BR 101. Vítima morreu no local
Pedestre foi atendido às margens da BR 101. Vítima morreu no local Crédito: Divulgação/PRF-ES
Um pedestre morreu atropelado na altura do km 223 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo, por volta das 21h50. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que ainda não foi identificada, teve a morte confirmada no local. O veículo envolvido no acidente fugiu e não foi localizado.
Segundo informações da PRF, a vítima foi atropelada por um veículo de grande porte sobre a estrada. O atendimento ao pedestre foi feito às margens da via.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.

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