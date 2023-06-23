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Rodou quase 400 km

Carreta é apreendida com excesso de peso de 38 T na BR 101 em Ibiraçu

Veículo veio da cidade mineira de Franciscópolis e seguia em direção a Aracruz, no Norte capixaba, com duas pedras de granito; peso total chegou a quase 100 toneladas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jun 2023 às 08:51

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 08:51

Veículo foi abordado quando andava em baixa velocidade na BR 101
Veículo foi abordado quando andava em baixa velocidade na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF-ES
Uma carreta foi apreendida com excesso de peso de 38 toneladas no km 213 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava dois blocos de granito, com peso próximo de 100 toneladas, e circulou por cerca de 400 km sem ser abordado na estrada. O motorista vai responder a um processo criminal por gerar risco na rodovia.
A PRF informou que observou a carreta circulando em baixa velocidade e realizou a abordagem. O veículo saiu da cidade mineira de Franciscópolis e tinha como destino um porto localizado em Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte capixaba.
O condutor do veículo assinou um termo circunstanciado. Carregar carga em excesso, conforme a PRF, expõe os demais motoristas da via ao perigo. A carreta foi encaminhada para o depósito da corporação.

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