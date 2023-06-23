Carreta é apreendida com excesso de peso de 38 T na BR 101 em Ibiraçu

Uma carreta foi apreendida com excesso de peso de 38 toneladas no km 213 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava dois blocos de granito, com peso próximo de 100 toneladas, e circulou por cerca de 400 km sem ser abordado na estrada. O motorista vai responder a um processo criminal por gerar risco na rodovia.
A PRF informou que observou a carreta circulando em baixa velocidade e realizou a abordagem. O veículo saiu da cidade mineira de Franciscópolis e tinha como destino um porto localizado em Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte capixaba.
O condutor do veículo assinou um termo circunstanciado. Carregar carga em excesso, conforme a PRF, expõe os demais motoristas da via ao perigo. A carreta foi encaminhada para o depósito da corporação.