'Muito amado': o relato do pai que achou filho morto em acidente na BR 101 no ES

Saymon Fernando Alves de Andrade e o pai Crédito: Acervo Pessoal

g1 Sergipe no domingo (18) sobre a perda de Saymon Fernando Alves de Andrade, de 22 anos, enquanto acompanhava a liberação do corpo no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, Norte do Espírito Santo. Ainda que muito abalado com a perda do filho, o caminhoneiro José Silvan de Andrade, mesmo diante da dor, conversou com ono domingo (18) sobre a perda de Saymon Fernando Alves de Andrade, de 22 anos, enquanto acompanhava a liberação do corpo no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, Norte do Espírito Santo. O jovem morreu em um acidente na BR 101, em Pedro Canário, no Norte capixaba, ao dirigir um caminhão na tarde de sábado (17).

Pai e filho são do município de Umbaúba, em Sergipe , e seguiam na estrada, em caminhões diferentes, cada um dirigindo um veículo.

Saymon foi encontrado morto pelo próprio pai às margens da rodovia. Os dois trafegavam juntos quando o pai, que estava mais à frente, perdeu o filho de vista ao olhar no retrovisor. Ao retornar para conferir se havia acontecido algo, localizou o filho morto preso às ferragens do veículo.

"Não acredito que perdi meu filho na profissão que tanto amávamos. Os dois grandes amores da vida dele eram sua esposa e o caminhão" José Silvan de Andrade - Pai do Saymon, jovem morto em acidente

Saymon Fernando Alves de Andrade no caminhão Crédito: Acervo Pessoal

Em Umbaúba (SE), a família aguarda a chegada do corpo, prevista para acontecer no começo da manhã desta segunda-feira (19). O sepultamento do corpo de Saymon está previsto para acontecer às 16h no cemitério de Umbaúba.

"Ele era muito amado e querido por todos que o conheciam. Um apaixonado pela família, pais, irmãos, sobrinhos" José Silvan de Andrade - Pai do Saymon, jovem morto em acidente

A tia da esposa de Saymon, Marcela Dantas, disse que o jovem era apaixonado por caminhões desde criança.

“Era a paixão dele. Ele acompanhava o pai, e depois que fez 18 anos e tirou a carteira de habilitação, ele entrou na profissão que tanto queria, virou caminhoneiro. Há pouco tempo foi contratado pela mesma empresa onde o pai trabalhava e os dois passaram a trabalhar juntos”, contou.

O caminhão que o jovem dirigia foi encontrado tombado fora da via. Crédito: PRF-ES

Marcela também explicou que os dois foram para o Espírito Santo para carregar dois caminhões com pedras de mármore. Saymon viajou na sexta-feira (9), e o pai, na segunda-feira (12). Os dois voltavam juntos para Sergipe no sábado (17), quando o acidente aconteceu.

Saymon era o filho caçula de uma família de quatro irmãos, dois homens, que também são caminhoneiros, e uma mulher, que não seguiu na profissão, e é advogada.

José Silvan de Andrade e Maria Rivanda Alves, pais de Symon, buscam no apoio da família, dos amigos e dos outros filhos, força para enfrentar a perda inesperada do caçula.