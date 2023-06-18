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Tragédia em Pedro Canário

Em veículos diferentes, pai perde filho de vista na BR 101, volta e encontra jovem morto

Pai e filho viajavam em veículos separados quando o filho perdeu o controle de caminhão e acabou tombando em uma curva na Zona Rural de Pedro Canário
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

18 jun 2023 às 10:34

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 10:34

O caminhão que o jovem dirigia foi encontrado tombado fora da via.
O caminhão que o jovem dirigia foi encontrado tombado fora da via. Crédito: PRF-ES
Um jovem de 23 anos foi encontrado morto pelo pai após um acidente na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Os dois trafegavam juntos na rodovia, em veículos diferentes, quando o pai, que estava mais à frente, perdeu o filho de vista ao olhar no retrovisor. Ele retornou para conferir se havia acontecido algo e localizou o filho morto em meio às ferragens.
Por volta das 14h da tarde de sábado (17), na altura do km 8 da BR 101, o jovem teria perdido o controle em uma curva e acabou colidindo com a proteção lateral da via. Isso fez com que o veículo tombasse e fosse parar com as rodas para cima, às margens da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens e faleceu no local.
Saymon Fernando Alves de Andrade era natural de Sergipe e conduzia um caminhão carregado com chapas de granito. Após o tombamento, a carga ficou espalhada no acostamento na rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as informações preliminares apontam que o jovem trafegava em uma velocidade incompatível com a curva. Contudo, ainda não foi possível atestar isso, uma vez que o tacógrafo eletrônico, dispositivo que informa a velocidade, também foi prejudicado com o acidente e não estava funcionando.
Em nota, a Eco101, responsável pelo trecho, informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e IML estiveram no local. O tráfego ficou com desvio durante o atendimento.
A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 15h10, na tarde de sábado (17). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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