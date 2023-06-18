Em veículos diferentes, pai perde filho de vista na BR 101, volta e encontra jovem morto

O caminhão que o jovem dirigia foi encontrado tombado fora da via. Crédito: PRF-ES

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto pelo pai após um acidente na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Os dois trafegavam juntos na rodovia, em veículos diferentes, quando o pai, que estava mais à frente, perdeu o filho de vista ao olhar no retrovisor. Ele retornou para conferir se havia acontecido algo e localizou o filho morto em meio às ferragens.

Por volta das 14h da tarde de sábado (17), na altura do km 8 da BR 101, o jovem teria perdido o controle em uma curva e acabou colidindo com a proteção lateral da via. Isso fez com que o veículo tombasse e fosse parar com as rodas para cima, às margens da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens e faleceu no local.

Saymon Fernando Alves de Andrade era natural de Sergipe e conduzia um caminhão carregado com chapas de granito. Após o tombamento, a carga ficou espalhada no acostamento na rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as informações preliminares apontam que o jovem trafegava em uma velocidade incompatível com a curva. Contudo, ainda não foi possível atestar isso, uma vez que o tacógrafo eletrônico, dispositivo que informa a velocidade, também foi prejudicado com o acidente e não estava funcionando.

Em nota, a Eco101, responsável pelo trecho, informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e IML estiveram no local. O tráfego ficou com desvio durante o atendimento.