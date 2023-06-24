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Pista foi interditada

Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101 no Sul do ES

Colisão envolveu também uma carreta carregada com botijas de gás e uma moto, em Mimoso do Sul, próximo à divisa com o Rio de Janeiro
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

24 jun 2023 às 18:56

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 18:56

O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido após um acidente que envolveu uma carreta, que transportava botijões de gás de cozinha, e uma moto, na BR 101, na tarde deste sábado (24). A colisão foi em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, na altura do Km 457, próximo à divisa com o Rio de Janeiro.
Acidente entre caminhão, carreta e moto na BR 101, em Mimoso do Sul
Acidente entre caminhão, carreta e moto na BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 16h20 e o trecho da BR 101 chegou a ficar interditado por 30 minutos, já que a carreta com botijas de gás ficou tombada na pista. Às 17 horas, após limpeza da pista, um desvio foi feito no local e o trânsito, liberado.
A PRF ainda informou que o condutor do caminhão teve lesões graves e foi encaminhado ao hospital da Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Já o piloto da moto teve ferimentos leves, após ter sido atingido pela carenagem de um dos caminhões. O motorista da carreta não se feriu.
A Eco 101, concessionária que administra a rodovia, foi demandada, mas até o fechamento desta matéria não havia enviado resposta.

Atualização

24/06/2023 - 8:50
Esta reportagem foi atualizada com informações enviadas pela Polícia Rodoviária Federal sobre o estado de saúde dos motoristas envolvidos no acidente.

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